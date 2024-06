Dos sanjuaninos fueron finalistas en el Mundial de Emprendedores 2024 que se difundió a través de la dirección de Pymes y Emprendedores

Ambos fueron creadores de un startup relacionado al cuidado de la salud en el que quedaron catalogadas entre las 11 mejores del país.

El emprendimiento Ulifeon quedó entre los mejores emprendimientos del país por segundo año consecutivo. “Esto es un signo de la solidez del proyecto que viene a dar un valor agregado al sistema de salud del país”, dijeron los creadores.

Este startup healthtech de raíz cordobesa pero con acento cuyano fue creada en el año 2021 por los sanjuaninos Gerardo Molina Montivero (CEO) y Lucas Molina Montivero. Ambos son médicos y junto con Lucas Accastello y Agustín Baca diseñaron una app que tiene como objetivo reunir a pacientes y profesionales de la salud íntegros y crear así los cimientos de un nuevo sistema de salud, más humano, integrativo y seguro. Además, esta novedosa modalidad fue distinguida por la Embajada de Paz por la Fundación Internacional Mil Milenios de Paz (UNESCO).

¿Cómo funciona? Una vez descargada la app, el paciente puede concretar una búsqueda personalizada de profesionales de la salud. En caso que ambos acepten, se crea un chat entre ambos para acordar la consulta. Además, tienen la posibilidad de concretar el pago (efectivo, billetera virtual o uso de la obra social).

Este startup cuenta con los siguientes grupos de salud: clásica (médicos, odontólogos, psicólogos, etc.), complementaria (Osteopatía, Medicina Tradicional China, Medicina Ayurvédica, etc.), alternativa (Reiki, Biodecodificación, Acupuntura, etc.), bienestar (Yoga, Personal Trainer, Pilates, etc.) y veterinaria.

Es importante señalar que la final se llevó a cabo en Buenos Aires en el que se consagró We Circular y los subcampeones Apolo Biotech, Avatar Medtech y Gisens Biotech.

Mundial de Emprendedores 2024

Este concurso que en la provincia fue difundido por la dirección de Pymes y Emprendedores del ministerio de Producción, está organizado por Global Entrepreneurship Network (GEN) en el que cuentan de dos etapas. La primera es la final nacional y la segunda es la final internacional. Ésta última compiten los mejores 100 startup del mundo en Riad, Arabia Saudita. El ganador se llevará 1 millón de dólares y 75 millones de dólares en apoyo en especies.