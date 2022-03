Mundo de la música

Un 5 de marzo nacieron los actores Rex Harrison, Adriana Barraza, Esther Goris, Elaine Paige, Jake Lloyd y Eva Mendes hace 45 años; el director Pier Paolo Pasolini; el cantante Andy Gibb, así como el músico John Frusciante.

Murieron los actores Abril Campillo y John Belushi; el guionista y productor Herman J. Mankiewicz; la cantante Patsy Cline; el crítico y documentalista André S. Labarthe, al igual que los cómicos Alberto Olmedo y Tony Flores.

1896.- Nace la actriz alemana Lotte H. Eisner, una de las primeras mujeres críticas de cine. “La pantalla demoniaca”, considerada un clásico de la crítica cinematográfica y una obra de referencia indispensable en el estudio del cine expresionista alemán es lo que le da fama. Muere el 25 de noviembre de 1983.

1908.- Nace el actor británico Rex Harrison, cuyo nombre real es Reginald Carey Harrison. Destaca por su trabajo en películas como “El vengador”, “El quinto mosquetero”, “Cleopatra”, “Siete esposas para un marido” y “Mi bella dama”, por esta última gana un Oscar como Mejor Actor. En 1989 es nombrado caballero del Imperio Británico. Muere de cáncer el 2 de junio de 1990.

1922.- Nace el escritor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Entre sus filmes destaca la trilogía “El decamerón”, “Los cuentos de Canterbury” y “Las mil y una noches”, así como “El evangelio según San Mateo” y “Edipo rey”. Muere el 2 de noviembre de 1975.

1929.- Nace el cantante, compositor y guitarrista estadunidense de blues, J. B. Lenoir. Trabaja con los ilustres “bluesmen” de la época, Sonny Boy Williamson y Elmore James, en Nueva Orleans. Muere el 29 de abril de 1967.

1934.- Nace el actor estadunidense James Sikking. Participa en varias películas y protagoniza algunas series de televisión, las más reconocidas son “Hill street blues” y “Doogie Howser”. En su carrera en el cine se destaca por “The competition” y “Up the creek”. Aparece en “Star Trek III: The search for spock” como el “Capitán Styles”. En 2008 participa en “Made of honor”.

1937.- Nace el actor italiano Sal Borgese, quien participa en innumerables producciones europeas para cine y televisión. Entre las películas que destacan están “La huida del inocente” (1993), de Carlo Carlei, y “El superpoderoso” (1981), de Sergio Corbucci.

1938.- Nace el actor, escritor y poeta español Jordi Dauder. En 1988 empieza su actividad, además de un largo recorrido teatral, que toca prácticamente todos los géneros, desde el clásico “Antonio y Cleopatra”, hasta el monólogo “La geografía estilográfica”, en la que debuta como autor en obras de Samuel Beckett. Muere el 16 de septiembre de 2011.

1939.- Nace la actriz británica Samantha Eggar, cuyo nombre completo es Victoria Louise Samantha Marie Elizabeth Therese Eggar.. En 1965 alcanza fama internacional con el filme “El coleccionista”, por el que gana el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes, además de ser nominada al Oscar. También presta su voz para el filme animado “La leyenda del príncipe valiente”. En 2012 participa en “Metalocalipsis”.

1940.- Nace el cantante español Dyango, llamado en realidad José Gómez Romero. Apodado “La voz del amor”, debuta en 1969 con el disco “Lejos de los ojos”, se especializa en baladas y tangos, con temas como “Nostalgia” y “Por volverte a ver”. En 2018 celebra medio siglo de carrera con la gira “50 años por amor a vos” y recibe el premio Latin Grammy a la Excelencia Musical por sus contribuciones “sin precedentes y de extraordinaria importancia artística a la música latina”. Actúa en la cinta “El mundo es de los jóvenes” y graba 42 discos.

1943.- Nace el músico, compositor y cantante italiano Lucio Battisti. A mediados de los años 60 empieza su carrera como autor de canciones para otros artistas. En 1966 graba su primer sencillo “Per una lira”, tiene éxitos como “Il mío canto líbero”, “Amor mío”, “Ánima latina”. Colabora varios años con el letrista Mogol, graba 18 álbumes. En su memoria en 1997 le dan su nombre a un asteroide. Muere el 9 de septiembre de 1998.

1946.- Nace el actor, cantante y compositor británico Murray Head. Además de guionista de filmes como “Confesiones íntimas de una mujer”, actúa en “Pasiones en Kenia”, “El poder del deseo” y “Romeo y Julieta”, entre otras. En el ámbito musical, algunos de sus éxitos son “In my head”, “Head in the zone” y “Nod ya head”.

1946.- Nace el músico y compositor canadiense Richard Bell. Conocido por su papel en sesiones de grabación y recordado como pianista de Janis Joplin y de Bob Dylan, forma parte del grupo The Band en su segunda etapa. Colabora en más de 400 discos con distintos artistas. Muere de cáncer el 15 de junio de 2007.

1948.- Nace en Guyana el músico y productor Edmond Montague Grant, conocido como Eddy Grant. Empieza su carrera artística con el grupo The Equals, en el que interpreta temas al estilo pop caribeño. Desarrolla un nuevo ritmo de música llamado “soca” y experimenta con “ringbang”. Entre sus éxitos están “Electric avenue” y “Do yo feel mi love”. Funda las empresas discográficas Torpedo, que vendió, The Coach House y Blue Wave. En 1977 graba en solitario el primero de sus 13 álbumes. Produce a jóvenes de reggae y calypso.

1948.- Nace la cantante, productora, locutora y actriz británica Elaine Paige, llamada en realidad Elaine Jill Bickerstaff. Apodada “La primera dama del teatro musical”. Inicia su carrera profesional en Reino Unido en el musical “The roar of the greasepaint-The smell of the crowd”, en 1964. Debuta en el West End de Londres con “Hair” y continúa con su participación en “Jesucristo superestrella”, “Nuts”, “Grease” y “Billy”.

1953.- Muere el productor y actor estadunidense Herman J. Mankiewicz. Ganador del Oscar en 1941 por “El ciudadano Kane”, y autor de más de 70 guiones para cine como “El hombre enamorado”, “Hombres del mundo”, “Bailando en la oscuridad”, “El mago de Oz” y “Un secreto de mujer”. Nace el 7 de noviembre de 1897.

1955.- El cantante estadunidense Elvis Presley hace su primera aparición en televisión en “The Louisiana hayride”, un programa regional.

1956.- Nace la actriz mexicana Adriana Barraza, nominada a un Oscar, Globo de Oro y los Premios del Sindicato de Actores como Mejor Actriz de Reparto, por la película “Babel”, uno de sus dos trabajos más importantes, al igual que “Amores perros”. También es reconocida maestra de actuación en México, Estados Unidos y Colombia.

1956.- Nace la cantante estadunidense Teena Marie, llamada en realidad Mary Christine Brockert. Intérprete de rythm and blues y soul, además de guitarrista, compositora y productora. Algunas de sus canciones más famosas son “Square biz”, “Lovergirl” y “Ooo la la la”, entre otras. Muere el 26 de diciembre de 2010.

1958.- Nace el cantante británico Andrew Roy “Andy” Gibb. Con sus hermanos Barry, Robin y Maurice forman la legendaria banda Bee Gees, en la cual interviene en sus inicios. Después se separa para iniciar una carrera como solista, graba cinco discos y cosecha éxitos musicales como “I just wanna be your everything” y “Shadow dancing”. Muere de una sobredosis el 10 de marzo de 1988.

1959.- Nace el actor argentino Darío Grandinetti. Reconocido por películas como “El lado oscuro del corazón”, “No te mueras sin decirme a dónde vas” e “Ilusión de movimiento”, entre otras. Protagoniza el unitario “Pol-ka” y cintas como “El pacto”, “Pescador” y “La casa de los conejos”. En 2018 es reconocido como Mejor Actor en el Festival de San Sebastián por la cinta “Rojo”.

1960.- Nace en Malasia el músico británico David Michaels Bunting, que cambia su nombre a David Tibet. Integrante de Apocaliptic Folk. Colabora con las bandas Psychic TV y 23 Skidoo. Dos años más tarde, en 1985, funda la agrupación Current 93. Expone sus pinturas en varias galerías, escribe cuentos, dirige el sello Durtro.

1963.- Nace la actriz, escritora y directora argentina Esther Goris. Famosa por su trabajo en filmes como “Testigos ocultos”, “Ángel, la diva y yo”, “Los enemigos”, “Gracias por el fuego” y “Eva Perón”, entre otras. Actúa en teatro, así como en programas unitarios, novelas y series de televisión como “Sin marido”, “Epitafio” y “La leona”. Funda la productora Ishtar. Escribe novelas, entre ellas “Agata Galiffi”.

1963.- En un accidente aéreo muere la cantante estadunidense Patsy Cline. Primera intérprete de country en aproximarse al mundo del pop. Algunos de sus éxitos son “Crazy”, “She’s got you”, “I fall to pieces” y “Sweet dreams”. Abre el camino a las artistas femeninas en un Nashville de talante machista. Nace el 8 de septiembre de 1932.

1965.- El grupo estadunidense de blues The Mannish Boys saca su primer sencillo “I pity the fool”. Un joven llamado David Bowie es su vocalista.

1965.- El tema “My girl”, del grupo estadunidense de música soul The Temptations, se ubica en el número uno del Billboard Pop Hit. La canción es compuesta por Smokey Robinson.

1970.- Nace el músico, cantante, productor y compositor estadunidense John Anthony Frusciante. Guitarrista de la banda de funk/rock californiana The Red Hot Chili Peppers, de la que entra y sale en varias ocasiones; graba discos como “Californication”. Como solista presenta más de una decena de álbumes, entre ellas “Enclosure”, produce otros como “Smile from the streets you hold” y colabora con PJ Harvey.

1972.- Nace el músico italiano Luca Turilli. Fundador, compositor y guitarrista de la banda de power metal Rhapsody of Fire. Como solista lanza al mercado discos como “The infinite wonders of creation”. Luego se separa y forma el grupo Luca Turilli’s Rhapsody, con el que presenta el género “Cinematic metal”. Participa en la banda sonora de “El señor de los anillos” y compone para series y películas. En 2018 anuncia una pausa en su trabajo con música metal y el rock.

1973.- Nace el músico noruego Olve Eikemo, conocido como Abbath. Vocalista y guitarrista de la banda de black metal Immortal. A los 15 años Eikemo es uno de los fundadores de Old Funeral, donde coincide con dos futuros miembros de Immortal, Jan Atle y Jörn Tonsberg. Funda la banda Satanel junto a Varg Vikernes y en 2015 anuncia la formación del grupo Abbath que presenta su disco un año después.

1973.- Roberta Flack, cantante de soul y quiet storm estadunidense, gana un Grammy por la canción “The first time ever I saw your face”.

1974.- Nace en Estados Unidos la actriz de origen cubano Eva Mendes. En cine su carrera se apuntala con personajes importantes desde “My brother the pig”, “Leyenda urbana II”, “Herida abierta”, “Hitch” y “Ghost rider”, filme fantástico co-protagonizado por Nicolas Cage, además participa en “The other guys” y “Last night”.

1975.- Nace Niki Taylor, modelo estadunidense. A los 13 años su rostro aparece en la portada de la revista “Seventeen”, y a los 17 firma un contrato multimillonario para una importante firma de cosméticos. Taylor es la modelo más joven en aparecer en la revista “Vogue”.

1976.- Nace el actor español Iván Hermes. Inicia en televisión con Disney Channel. Alcanza popularidad al encarnar a “Flipe”, en la serie “Al salir de clase”. Compagina con trabajos teatrales como “La última silla”.

1977.- Ocupa el número uno del Billboard Pop Hit el tema “Love theme from a star is born”, con Barbra Streisand. Es la segunda vez que la artista estadunidense llega a la posición de honor.

1982.- Muere por una sobredosis el actor y músico estadunidense John Belushi. Es hermano del actor James Belushi. Comienza en la radio, alcanza fama con el programa de televisión de sátira “Saturday night live”, en el que interviene de 1975 a 1980. . Integra Los Blue Brother con Dan Aykroyd. Actúa en varias películas como “Old boyfriends”, “Animal house” y “Neighbors”. Nace el 24 de enero de 1949.

1983.- El tema “Billy Jean”, del cantante estadunidense Michael Jackson, se ubica en el número uno en las listas británicas de popularidad.

1984.- Muere el actor estadunidense William Powell. Nominado en tres ocasiones para el premio Oscar. Su personaje más famoso es el detective “Nick Charles” en la serie de películas de los 30 y 40 “El hombre delgado”, basada en las novelas de Dashiell Hammett. En 1963 se retira del mundo del espectáculo. Nace el 29 de julio de 1892.

1988.- Muere Alberto Olmedo, uno de los más grandes cómicos argentinos, quien se caracteriza por un humor para adultos. Trabaja en cine acompañado por Jorge Porcel. En dos ocasiones comparte créditos con Tato Bores. Actúa en programas de televisión como “Operación ja-ja”, “El chupete” y “Alberto y Susana”. Nace el 24 de agosto de 1933.

1989.- Nace el actor estadunidense Jake Lloyd. Debuta en 1996 en la película “El regalo prometido”, adquiere fama por su papel de “Anakin Skywalker” en “Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma”. Dos años después se retira de la actuación, tras sufrir acoso escolar (“bullying”).

1989.- Nace el actor, compositor, director, comediante y cantante estadunidense Sterling Knight. Conocido por interpretar a “Chad Dylan Cooper” en la nueva serie original de Disney Channel, “Sunny, entre estrellas”. Protagoniza “Mackenzie falls” y participa en numerosas series como “Hannah Montana”, “Grey’s anatomy” y “The closer”.

1992.- La banda estadunidense R.E.M. arrasa en los premios de la revista “Rolling Stone”. “Out of time” es elegido Álbum del Año, mientras que el Mejor Sencillo y Mejor Video es para “Losing my religion”; también se lleva el premio a Mejor Banda, Mejor Guitarrista y Mejor Compositor.

1999.- Gana el cantante británico Elton John un caso judicial contra el diario “Daily star”, que publica fotografías de la excantante Spice Girl Victoria Adams y su esposo, el futbolista David Beckham, mientras están en su casa.

2006.- El cineasta chino Ang Lee gana el Oscar en la categoría de Mejor Director por “Brokeback mountain”, en la 78 entrega anual de los máximos galardones que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Mientras que “Crash” sorprende al ganar a “Brokeback mountain” el premio a Mejor Película de 2005.

2015.- Muere el cineasta estadunidense Albert Maysles, por causas naturales a los 88 años en Nueva York. Considerado el “decano de los documentales”, en su filmografía se encuentran “Salesman” y “Grey gardens”. Es reconocido por su obra “Gimme Shelter”, Nace el 26 de noviembre de 1926.

2015.- El actor estadunidense Harrison Ford, protagonista de cintas como “La guerra de las galaxias”, “Indiana Jones” y “El fugitivo”, estrella su avioneta Ryan PT-22 Recruit en un campo de golf de Los Ángeles. Tras ser llevado al hospital más cercano, su condición médica es reportada como estable por autoridades locales.

2016.- Para agradece a sus fanáticos australianos la paciencia de haberla esperado más de 23 años para verla cantar en vivo nuevamente, la cantante Madonna regala mil 500 entradas para el concierto del 10 de marzo en el Forum Theatre, en Melbourne.

2017.- Luego de tres años de luchar contra el cáncer, fallece la actriz mexicana Abril Campillo. Participa en más de 50 películas y telenovelas, así como en decenas de obras de teatro y fotonovelas. Nace el 14 de diciembre de 1958.

2017.- El comediante, actor, imitador, cantante, compositor y conductor mexicano Tony Flores fallece a causa de un paro cardiorrespiratorio, como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece. Jesús Antonio Flores Pérez, su verdadero nombre, actúa en telenovelas como “El carruaje”, “Vivo por Elena” y “Abrázame muy fuerte”; participa en programas de televisión, centros nocturnos y obras teatrales como “Blanca Cheves y sus siete briagos”, además de “El tenorio cómico”. Presenta espectáculos en los que canta, hace chistes, “stand up”, imitaciones y “sit down comedy”. Participa en el concurso OTI con los temas “Galopando” y “Búscame”. Nace el 29 de agosto de 1949.

2018.- Fallece el cineasta, actor, guionista, crítico y productor francés André Sylvaine Labarthe. Empieza su trayectoria profesional como crítico en la revista Cahiers du Cinema. Con Janine Bazin crea en 1964 la serie de documentales “Cineastas de nuestros tiempos”, con retratos de destacados directores de la pantalla grande como “Le dinosaure et le bebe”, y que en 1988 se transforma en “Cine de nuestros tiempos”. También dirige documentales sobre danza y retratos de bailarines, escritores, pintores y otros artistas por lo cual es considerado “el padre de documental cinéfilo”. Nace el 8 de diciembre de 1931.