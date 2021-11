Efemérides musicales

1910.- Nace el compositor mexicano Jesús “Chucho” Monge. Escribe más de 300 boleros, tangos, fox trot, rancheras y rumbas, con éxitos como “Cartas marcadas”, “La feria de las flores” y “México lindo y querido”. Conduce el programa de radio “Noches tapatías”. Socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Musicaliza filmes como “Cuando los hijos se van”. Muere el 9 de agosto de 1964.

1916.- Nace el actor y cantante mexicano Fernando Fernández, conocido como “El crooner de México”. Debuta en radio en 1933, es intérprete de “Arrabalera”, “Muchachita” y “Traicionera” (temas de las que es coautor). Su casamiento con la cantante Lupita Palomera fue la primera boda en transmitirse por radio. Participa en varios filmes de la Época de Oro del cine mexicano, entre ellos “Enamorada” y “Las abandonadas”. Hermano del director Emilio “el Indio” Fernández. Muere el 24 de noviembre de 1999.

1941.- Nace en California el músico Tom Fogerty. Fundador y guitarrista de la banda de rock Creedence Clearwater Revival, salta a la fama con temas como “Suzie Q”, “Proud Mary” y “Have you ever seen the rain”. Cuando se disuelve la banda, se lanza como solista y graba seis discos. Muere el 6 de septiembre de 1990.

1948.- Nace el músico y baterista estadunidense Alan Gratzer. Toca en el grupo REO, famoso en la década de los años 70 por placas como “R.E.O/T.W.O” y “Ridin” the storm out”, que reciben Disco de Oro.

1949.- Nace el cantante argentino Miguel Cantilo. Miembro del dueto Pedro y Pablo al lado de Jorge Durietz. Ambos interpretan “covers” de The Beatles. Forma otras agrupaciones como Punch y La Sangre.

1954.- Nace el músico británico Dennis Stratton, guitarrista del grupo de heavy metal Iron Maiden desde enero de 1980 hasta octubre del mismo año. Toca también con Remus Down Boulevard, Wedgewood, Praying Mantis y Lion Heart.

1960.- Nace la baterista Demetra “Dee” Plakas. Integrante del grupo femenino L7, que deja huella en la música por su estilo característico de rock, el cual fusiona con punk y riffs en discos como “Bricks are heavy” y “The beauty process”.

1969.- Nace la cantante Sandra “Pepa” Denton, en Jamaica. Integrante fundamental de Salt’n Pepa, banda famosa por canciones como “A salt with a deadly Pepa”, “Beauty & the beat”, “Big shot” y “Break of dawn”.

1970.- Nace el artista estadunidense de blues y soul Susan Tedeschi. Nominada en tres ocasiones al premio Grammy: a Mejor Artista Revelación, Mejor Vocalista Femenina de Rock y Mejor Disco de Blues Contemporáneo por “Hope and Desire”. También gana seis Blues Music Awards.

1973.- Nace el cantante estadunidense Nicholas Scott “Nick” Lachey. Integrante del grupo pop 98 Degrees. Posteriormente se lanza como solista y tiene éxito por temas como “This is wear” y “Shut up”. Actúa en el programa “Newlyweds”, concursa en “Dancing with the stars” y presenta “Big Morning Buzz Live”. En 2003 publica el primero de sus cuatro álbumes como solista.

1978.- Nace en Baltimore el rapero, bailarí y compositor Mark Althavan Andrews, mejor conocido como Sisqo. Fundador del cuarteto urbano de rhythm and blues Dru Hill. Alcanza el éxito con sencillos como “How deep is your love” y “These are the times”. En 1999 comienza su carrera en solitario con temas como “Thong song”.

1984.- Nace Delta Goodrem, cantante,compositora, pianista y actriz australiana. Sobresale su álbum “Inocent eyes”, el cual permanece 29 semanas en las listas de popularidad y la hace acreedora a 14 Discos de Platino; su más reciente disco es “Wings of the wild”. “Coach” de “La Voz Australia” y “The Voice Kids Australia”.

