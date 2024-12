Efemérides musicales del 3 de diciembre

03 de diciembre de 1948 nace el cantante, músico y compositor británico de heavy metal Ozzy Osbourne en Aston, Reino Unido.

03 de diciembre de 1965 nace el músico español Juan Valdivia Navarro conocido por haber sido guitarrista del grupo Héroes del Silencio.

03 de diciembre de 1965 se lanza el álbum de The Beatles llamado Rubber Soul en U.K.

03 de diciembre de 1965 se lanza el álbum titulado My Generation de The Who.

03 de diciembre de 1966 se publica el single “Happy Jack” de The Who.

03 de diciembre de 1969 nace el guitarrista y cantante inglés Bill Steer, fundador de las bandas Firebird y Carcass. Entre 1987 y 1989 fue guitarrista de Napalm Death.

03 de diciembre de 1971 Deep Purple llega a Montreux, Suiza, para comenzar con las sesiones de grabación del álbum Machine Head.

03 de diciembre de 1977 el single “Mull of Kintyre” de Wings llega al n° 1 en el Reino Unido.

03 de diciembre de 1983 se lanza el álbum de Slayer llamado Show No Mercy.

3 de diciembre de 2003 se publica el video de Metallica del tema “The Unnamed Feeling”.

03 de diciembre de 2007 se lanza el álbum de Mägo de Oz, La Ciudad de los Árboles.

03 de diciembre de 2007 se publica el single de Foo Fighters llamado “Long Road to Ruin”.

03 de diciembre de 2008 el tema de DragonForce llamado “Heroes of Our Time” es nominado para un Premio Grammy por Mejor Interpretación de Metal.