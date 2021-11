El álbum “Signos” de Soda Stereo cumple 35 años

Esta semana se cumplen 35 años del lanzamiento del álbum “Signos”, de Soda Stereo, que incluye canciones que se convirtieron en hits, como “Persiana americana”, “Prófugos”, “El rito”, “Signos” y “No existes”.

“Signos” salió en noviembre de 1986 y fue fundamental para que Soda siguiera su carrera ascendente hacia la cima del rock argentino y latinoamericano. En apenas dos años, el grupo había pasado del circuito under y las discotecas del Gran Buenos Aires a la liga de los grandes teatros y estadios como el Estadio Obras Sanitarias, además de salir de gira por todo el país y conquistar Chile con un furor sin precedentes.

A la hora de preparar el disco, no tenían canciones nuevas, así que se encerraron en su sala de ensayos en Belgrano R durante largas horas, tocando a oscuras e improvisando juntos. El sonido que surgió era menos pop y menos dark, con una tendencia al soul y al rock clásico. Pero la música iba apareciendo más rápido que las letras, hasta que en una noche Gustavo Cerati terminó de armar todos los temas que estaban incompletos.

Un detalle especial es que “Persiana americana” es uno de los pocos hits de Soda Stereo con letra compartida con una persona ajena al grupo. Se trata de Jorge Daffunchio, el ganador de un concurso radial donde había que presentar una letra para que un rockero le pusiera música. Gustavo Cerati estaba en el jurado, y si bien lo que presentó Daffunchio no ganó, le pareció interesante y le pidió ver más material. De esos encuentros nació “Persiana americana”, que está basado en la película “Doble de cuerpo” de Brian De Palma.

Algo similar ocurrió con “En camino”, donde Gustavo buscó la colaboración de Isabel de Sebastián (del grupo Metrópoli) para hacer la letra.

La grabación fue en Buenos Aires, en los estudios Moebio, junto al técnico Mariano López. Tenían los días contados para hacerlo, porque debían salir de gira a Chile en una fecha predeterminada. Pero la grabación se convirtió en una tortura donde los equipos se iban rompiendo, las cosas no sonaban como querían y de golpe descubrían partes que no se habían grabado. Tuvieron que quedarse a dormir en el estudio y turnarse para terminar todo a tiempo. Por suerte, el resultado fue óptimo, transformándose en uno de sus mejores discos.

Al comenzar a trabajar en el álbum, Gustavo, Zeta y Charly ya habían decidido dejar de trabajar con Fabián Quintiero como tecladista. Y aunque estaban iniciando la búsqueda de su reemplazante, el sonidista Adrián Taverna les sugirió volver a convocar al Zorrito para una última participación. Lo invitaron a la sala de ensayos y enseguida se acopló a las nuevas canciones, aportando detalles como el exquisito piano del tema “Signos”.

Al final, Fabián siguió con Soda unos meses más y los acompañó en la famosa gira chilena de fines de 1986 y principios de 1987. Su reemplazante fue Daniel Sais, que estuvo en la presentación de “Signos” en Obras, en mayo del ‘87.

Otros músicos invitados fueron Celsa Mel Gowland en coros, Richard Coleman en guitarras, y Juan “Pollo” Raffo en los arreglos de una sección de vientos formada por Pablo Rodriguez (luego se sumó a los Decadentes) en saxo alto, Sebastian Schon en saxo tenor, Diego Urcola en trompeta y Marcelo Ferreyra en trombón.

La canción “Prófugos” fue el primer corte de difusión. El álbum salió a la venta con 60 mil unidades y fue certificado como Disco de Platino en Argentina. Además, en las encuestas de las revistas Pelo y Rock & Pop ganaron en los rubros de Mejor Grupo, Mejor Disco, Mejor Actuación y Mejor Cantante.

Los siguientes cortes fueron “Persiana americana”, “El rito”, “Signos” y “No existes”. Insólitamente, ninguno tuvo videoclip oficial porque no tenían tiempo de hacerlo, y solamente se difundieron imágenes de sus dos shows en Obras.

Ahora, hace pocas semanas se lanzaron dos visualizers con los temas “En camino” y “Prófugos” los cuales compartimos a continuación:

