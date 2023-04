El CBD, un aliado para la etapa invernal

Se acerca la temporada invernal en el cono sur del globo y los principales recaudos están puestos en cuidarnos de agentes externos que dañen nuestro organismo. El cannabidiol puede ser un aliado para reforzar el sistema inmune.

Numerosos estudios alrededor del mundo colocan al cannabidiol (CBD) como un aliado para las personas que padecen estrés o ansiedad leve, que son causados por el ritmo de la vida contemporánea. El CBD, ya sea aislado o full spectrum, actúa sobre los receptores 5HT1A de serotonina, lo que provoca que se reduzca la ansiedad, se incremente la sensación de relajación, mejore el estado de ánimo y se facilite el sueño. Asimismo, cuando interactúa con otros receptores del cuerpo, también se lo asocia con efectos analgésicos, antiepilépticos, antiinflamatorios, antitumorales y neuroprotectores que le dan al CBD la capacidad de ser considerado una alternativa terapéutica para tratar ciertas patologías orgánicas, dotándolo de un efecto sumativo.

Esta capacidad puede considerarse una enorme fortaleza cuando hablamos de reforzar el sistema inmunológico, dado que una de las principales consecuencias del estrés prolongado es la aceleración del proceso natural de envejecimiento del sistema de inmunitario. Conforme a esto, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se descubrió que la exposición al estrés social estaba asociada a distribuciones de linfocitos T indicativas de un envejecimiento inmunitario acelerado. Un déficit semejante puede aumentar el riesgo de padecer tanto enfermedades autoinmunes como infecciosas, en este caso las gripes estacionales o el COVID-19.

Si bien el sistema inmunológico funciona las 24 horas del día, se reconoce en el sueño nocturno el estado reparador de todo el organismo. Es en ese momento cuando el cuerpo recupera su equilibro y se prepara para la defensa de agentes agresivos externos.

Entonces, si el CBD tiene efectos calmantes y reduce los síntomas asociados con el estrés “leve” o “social”, entre los que se encuentra el insomnio; también podría ayudar de manera subyacente a reforzar el sistema inmune al facilitar la conciliación del sueño.

Sin embargo, es menester aclarar que la dosificación de los medicamentos a base de CBD debe ser prescripta y su tratamiento seguido por un médico especialista en cannabis. Él evaluará la composición de los productos derivados y a partir de esto realizará la recomendación profesional que se adecue al paciente.