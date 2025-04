El estadio Aldo Cantoni recibirá a la Copa Argentina de hockey sobre patines

El campeonato se jugará desde el lunes 21 al sábado 26 de abril, con la participación de 12 clubes de cuatro provincias y de categoría Senior masculino.

Esta semana, en San Juan se disputará la Copa Argentina 2025 de hockey sobre patines. La competencia masculina de categoría Senior se celebrará desde este lunes 21 al sábado 26 de abril.

El torneo reunirá a 12 equipos en total, provenientes de las provincias de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos. La primera fase se jugará hasta el miércoles 23, los cuartos de final serán el jueves 24, las semifinales el viernes 25 y la gran final el sábado 26.

El sorteo de los grupos dictaminó que la primera ronda se jugará de la siguiente manera:

Zona A: Concepción Patín Club (SJ9, Gimnasia y Esgrima (BA), Leonardo Murialdo (M) y Valenciano (SJ).

Zona B: IMPSA (M), Lomas de Rivadavia (SJ), Harrod’s (BA) e Hispano (SJ).

Zona C: Argentinos Juniors (BA), San Martín (M), Unión Vecinal de Trinidad (SJ) y Recreativo (ER).

El escenario deportivo para dicho evento será el estadio Aldo Cantoni de Capital. Las entradas para el público se venderán en las boleterías del estadio; y el precio es de $3.000 por ticket. El certamen contará con la organización del Club Hispano y el apoyo del Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Copa Argentina – San Juan 2025: fixture completo de la primera ronda

La primera fecha se disputará este lunes 21, la segunda el martes 22 y la tercera (y última de los grupos) el miércoles 23. La programación es la siguiente:

Martes 22/04 – Fecha 2

14:00 | Lomas (SJ) vs Harrod’s (BA)

15:30 | UVT (SJ) vs Recreativo (ER)

17:00 | GEBA (BA) vs Concepción (SJ)

18:30 | San Martín (M) vs Argentinos Juniors (BA)

20:00 | Hispano (SJ) vs IMPSA (M)

21:30 | Murialdo (M) vs Valenciano (SJ)

Miércoles 23/04 – Fecha 3

14:00 | San Martín (M) vs Recreativo (ER)

15:30 | GEBA (BA) vs Valenciano (SJ)

17:00 | Lomas (SJ) vs IMPSA (M)

18:30 | Argentinos Juniors (BA) vs UVT (SJ)

20:00 | Hispano (SJ) vs Harrod’s (BA)

21:30 | Concepción (SJ) vs Murialdo (M)