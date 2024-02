El Gobierno de la provincia de San Juan informa, que no se otorgará la suma fija de $50.000, al personal que ocupa cargos políticos.

Por otro lado, se recuerda que esta suma fija, no remunerativa y no bonificable, ya estará depositada hoy sábado 24 de febrero del 2024, para el resto de los empleados de la Administración Pública.