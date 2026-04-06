El Hospital Rawson realizará exámenes gratuitos sobre salud vocal

El Consultorio de Laringe, dependiente de los servicios de Fonoaudiología y ORL realizará exámenes de la voz médico-fonoaudiológicos los días 14, 15, 21 y 22 de abril, sin turno previo.

En el marco de la campaña por el Día Mundial de la Voz, que se celebra el 16 de abril, el Hospital Dr. Guillermo Rawson invita a la comunidad sanjuanina a participar de las jornadas de control y concientización. Bajo el lema “Cuidando nuestras voces”, los servicios de Otorrinolaringología (ORL) y Fonoaudiología trabajarán de forma conjunta para ofrecer diagnósticos especializados sin costo.

¿Cuándo y dónde realizar el control?

La atención se brindará por orden de llegada, sin necesidad de turno previo, en los siguientes días y horarios:

Fechas: 14, 15, 21 y 22 de abril.

Horario: 8.00 a 11.30 hs.

Lugar: Servicio de Fonoaudiología, Hospital Rawson (Edificio de calle Gral. Paz pasando Av. Rawson. Planta Baja, ala sur).

¿En qué consiste el examen?

Los profesionales realizarán una evaluación integral que incluye:

Fibroscopía laríngea .

. Análisis perceptual y funcional.

Esta campaña está dirigida tanto a profesionales de la voz (docentes, locutores, cantantes, vendedores) como al público en general que desee conocer el estado de su salud vocal.

Claves para proteger tu voz

La prevención es la mejor herramienta. Los especialistas del Hospital Rawson recomiendan:

Atención a las señales : si presentás disfonía por más de 15 días, consultá de inmediato a un médico laringólogo.

: si presentás disfonía por más de 15 días, consultá de inmediato a un médico laringólogo. Hidratación constante : bebé abundante agua antes, durante y después de usar la voz de forma prolongada.

: bebé abundante agua antes, durante y después de usar la voz de forma prolongada. Hábitos saludables : evitá el tabaco y el consumo de alimentos o bebidas irritantes (muy calientes o muy frías).

: evitá el tabaco y el consumo de alimentos o bebidas irritantes (muy calientes o muy frías). Descanso reparador : dormir aproximadamente 8 horas diarias es fundamental para la recuperación de los músculos vocales.

: dormir aproximadamente 8 horas diarias es fundamental para la recuperación de los músculos vocales. Técnica al hablar: hablá pausado y tomate el tiempo necesario para respirar entre frases. Evitá gritar.

La voz es nuestra principal herramienta de comunicación y trabajo, por esta razón es importante realizar un control a tiempo para prevenir lesiones crónicas y mejorar la calidad de vida.