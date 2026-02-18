El Laboratorio de Lenguas abre inscripciones para los cursos de idiomas

Serán desde el 19 hasta el 25 de febrero para estudiantes regulares y del 26 de febrero al 4 de marzo para ingresantes. Los idiomas que se dictan en el primer cuatrimestre son: inglés, italiano, francés, portugués y chino mandarín.

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de idiomas que dicta el Laboratorio de Lenguas durante el primer cuatrimestre de 2026 (marzo a julio).

En esta etapa se ofrecerán cursos de chino mandarín, francés, portugués, inglés e italiano, en distintos niveles y horarios.

Las inscripciones se desarrollarán según el siguiente cronograma:

–Estudiantes regulares que continúan el cursado: del 19 al 25 de febrero.

–Estudiantes ingresantes: del 26 de febrero al 4 de marzo.

En el caso del idioma inglés, la prueba de nivel se realizará los días 23 y 24 de febrero. Esta instancia está destinada a personas con conocimientos previos que no saben en qué nivel inscribirse. La evaluación permitirá una adecuada ubicación y un mejor aprovechamiento del cursado.

Quienes se inscriban en más de un curso deberán abonar una sola inscripción. Los cupos son limitados.

Información general

El Laboratorio de Lenguas, dependiente del Gabinete de Estudios en Lenguas Extranjeras de la Facultad, ofrece cursos destinados a:

-Público en general (mayores de 18 años al 30 de junio del año de inicio del cursado).

-Estudiantes de grado y posgrado de todas las unidades de la UNSJ.

-Estudiantes de otras universidades.

-Personal docente, investigadores, creadores y personal no docente de la UNSJ.

-Jubilados.

-Miembros de la Asociación de Profesores de Inglés de San Juan.

-Egresados empadronados de la UNSJ.

Para acceder a toda la información ingresar al siguiente link: www.cursos.ffha.unsj.edu.ar

E mail: lablenguas@ffha.edu.ar