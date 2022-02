El Maestro Humberto Costa compartió su experiencia artística

El emotivo homenaje contó con cuatro testimonios de personas muy significativas en la vida y trayectoria del ilustre artista; y la participación del coro Arturo Beruti en el cierre de la actividad. Cabe destacar que este encuentro fue desarrollado en el auditorio Emar Acosta, en el marco del Ciclo de Extensión Cultural “Diálogo con Artistas Visuales Sanjuaninos” que busca brindar conocimiento sobre los veintidós autores de las ochenta y cinco obras expuestas en todos los pisos del edificio anexo del Poder Legislativo.

Tras una breve presentación del distinguido artista ante el escenario, fue reproducido la grabación en off del testimonio de su esposa, Estela Pelaytay, quien contó cómo se conocieron y habló de los aspectos más destacados de su infancia y juventud. “Humberto Nació en Valle Fértil y su infancia transcurrió en la Villa de San Agustín. Era un niño inquieto, curioso, amante de la naturaleza. Su madre, directora de escuela, lo llevaba consigo y con cinco años ya había aprendido a leer y escribir. A los once años le propusieron que debía seguir sus estudios y lo trasladaron a la Ciudad de San Juan para cursar la secundaria en la escuela Normal Regional San Martín. Con diecisiete años egresa con el título de Maestro Regional que lo habilitó para ejercer la docencia en distintos niveles. En cuanto a sus estudios universitarios, probablemente por mandato familiar se inscribe en la carrera de Abogacía, cursa unos años, como así también la carrera de Sociología, pero recién a los veinticinco años inicia su formación sistemática en el arte en la Universidad Nacional de San Juan, egresando de allí con el título de Profesor de Artes Plásticas”, comentó Estela.

El audio culminó con una pregunta dirigida a Humberto Costa referida a qué fue lo que lo marcó en su vida que lo llevó a inclinarse por el arte. El artista respondió “cuando uno habla de inclinación hacia determinada disciplina, a veces hay personas que la tienen clara desde niños. En mi caso, tenía una cierta inclinación hacia dibujar, me gustaba hacer láminas, pero eso es una tendencia que sabemos que muchos niños de hoy la tienen y que, si se los estimula o se los guía, se los envía a talleres, se abren muchas posibilidades al respecto y se define a lo mejor pronto o por lo menos desarrollan una actividad paralela. En mi caso no fue así por las circunstancias del lugar. Cuando ingresé a la escuela San Martín, tuve en la materia de dibujo a destacados artistas de la época, que además eran docentes, como Nello Raffo y Federico Blanco. Ellos vieron en mí a lo mejor una disposición que excedía los requerimientos de la asignatura. Por un lado, el profesor Raffo creía que me hacían los dibujos en casa, me costó hacerlo entender que eran de mi autoría. Y Federico Blanco fue un docente que me aconsejó mucho y que quizás vio que tenía alguna destreza”.

Luego, continuó el testimonio de una ex alumna, Alejandra Carabante, quien habló afectuosamente del rol docente que cumplió Humberto Costa y expresó que “es una persona muy querida y muy admirada por mí, no solamente como docente sino también como artista visual. En su trayectoria como docente fue donde primero lo conocí, allí tuve la experiencia de tratar con él y recibir sus consejos. Lo más valioso para mí de Humberto es su calidad humana en un ámbito que no es fácil, donde se estudia arte y prima a veces los egos, las competencias. Su sencillez, su humildad, su escucha, su guía, sus consejos a partir de su experiencia, con su saber, con su forma de trasmitir todo con respeto y cariño, es lo que más destaco de él”.

De igual manera que el anterior, el audio terminó con una pregunta que el Maestro respondió en el momento. Siguiendo la misma dinámica fueron reproducidos los testimonios de María Elina Mayorga, directora del coro Arturo Beruti, quien dio a conocer la faceta como corista del artista; y Emanuel Díaz Ruiz, director del museo de Bellas Artes Franklin Rawson, quien expresó unas emotivas palabras de su apreciación estética de la obra.

Con respecto a la participación en la activad coral, el artista sostuvo que “fue una experiencia muy grata participar en el coro Beruti. Me gustaba cantar, si bien no tenía una formación técnica musical me gustó participar de los coros. Todos sabemos las relaciones que hay entre la música y las otras artes, comparten hasta términos comunes como armonía, tonalidades, intensidades, silencios. En el caso de la música coral, está la faceta de la poesía que tiene, de las letras, donde hay una confluencia de aspectos que se manifiestan de distinta manera. También tuve la oportunidad de conocer grandes museos en Europa a través de viajes que hice con el coro y que me permitió apreciar las obras in situ, me abrió muchos caminos”.

En cuanto a su proceso artístico manifestó que “la obra se va generando a partir de crear situaciones de imágenes que las podemos asociar, porque todos tenemos un banco de imágenes con situaciones de corte geológico, biológicos, de figuras que uno las ve en las reproducciones de las imágenes que se captan por microscopios, en el interior de las células, es increíble que una unidad tan pequeña es vista también por los astrónomos, cuando descubren con todos estos adelantos y que captan de tantas lejanías. Esto nos lleva a reflexionar que somos partículas de un universo. Por otro lado, los materiales que utilizo, me gusta hacer experiencias con materiales mixtos, que la obra sea un proceso, un descubrir de la posibilidad de los materiales en la medida que uno va trabajando. También he estado realizando esculturas hechas con materiales reciclables”.

Cabe recordar que, Humberto Costa fue distinguido con la “Mención de Honor Maestro Mario Pérez”, instituido por la Cámara de Diputados de la Provincia, conforme a Ley Nº 1984-P-2019, reglamentada por Decreto Nº 361-P-2021, además de ser autor de cuatro obras de la exposición permanente. Sobre esta distinción el artista agradeció que se lo considere un referente del arte sanjuanino y dirigió un mensaje a los jóvenes que se dedican al arte “a pesar que uno muchas veces se encuentra con la indiferencia del medio, a veces esto desalienta la producción, yo los insto a que sigan trabajando. Ahora veo que muchos artistas jóvenes han optado por asociarse y trabajar en grupo y eso me parece muy bueno. Tengan presencia y sigan trabajando con lo que saben hacer y les gusta”.

Como broche de oro de la actividad, el coro Arturo Berutti realizó la interpretación del tema “Honrar la vida” con el objetivo de homenajear al artista.

Cabe señalar que, cada entrevista con los artistas locales de este Ciclo de Extensión Cultural es filmado y luego editado para formar parte del contenido digital de la Mediateca que conformará el nuevo edificio de la Cámara de Diputados de San Juan.

Fotos: Mario Contreras. CÁMARA DE DIPUTADOS DE SAN JUAN.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi CÁMARA DE DIPUTADOS DE SAN JUAN.