El ministro de Infraestructura, Agua y Energía puso en función al nuevo director de Hidráulica

EL REPORTERO 26 de marzo de 2026
mini hidraulica

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, puso en funciones al nuevo director del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar.

El ingeniero se desempeñaba como Director de Recursos Energéticos.

Ginestar adelantó los lineamientos de su gestión: “Vamos a trabajar en tres ejes fundamentales: la ejecución de obras, la obtención de información de primera mano de los regantes y el fortalecimiento de la comunicación interna y externa del Departamento”.

Este cambio forma parte de una reorganización del esquema de trabajo que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión y que ingresa ahora en una segunda etapa, orientada a consolidar el proceso de mejora del Departamento de Hidráulica.

La nueva etapa busca fortalecer su crecimiento institucional, incrementar su visibilidad y profundizar el trabajo articulado con los regantes, el Consejo y la comunidad en general, consolidando su rol como un área clave para el desarrollo productivo de la provincia.

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