El reconocimiento de Ricardo Darín a Érica Rivas en los Premios Konex

Ella fue nominada al premio Konex como Mejor Actriz, mientras él es presidente del jurado encargado de elegir a los artistas destacados. En ese marco, el protagonista de El secreto de sus ojos habló de las habilidades artísticas de su colega e intentó separarse del conflicto.

“¿Cómo iba a primar una cuestión personal? Es innegable el aporte de una actriz de su tamaño en la última década”, dijo el actor en el ciclo radial Mientras tanto

de Marcela Coronel por Mucha Radio 89.5, y siguió: “Y es al revés, podría leerse algo personal si no hubiera estado. Todos coincidimos en que tenía que estar, ¿y si no estaba?”. En la categoría Actriz de Cine, además de la ex Casados con hijos, están Dolores Fonzi, Mercedes Morán y Natalia Oreiro.

De esa manera, el actor dejó en claro que su trabajo como presidente del jurado de los premios está por encima de las diferencias que pueda tener con sus colegas. Los premios destacan lo mejor del espectáculo argentino ente el 2011 y 2020. Además de Darín, votaron a las cien personalidades más relevantes Graciela Borges -secretaria general-, Norma Aleandro -invitada especial-, y otras 18 figuras trascendentales de la cultura.

Luego de una ardua selección, les entregaron nombres y apellidos de esa centena privilegiada para que la Fundación Konex -que año a año honra a los argentinos sobresalientes- los distinga, en lo que será la 42 edición anual de los clásicos Premios Konex. Los premiados -cada uno recibirá en octubre su Diploma al Mérito- se distribuyen en 20 disciplinas de cinco integrantes, como actriz, actor y director de teatro, cine y televisión, además de conducción femenina y masculina, interprete musical, escenografía y vestuario, entre otras. Además hay menciones especiales y por trayectoria, y Konex de Honor.

En el 2018 la actriz contó en una entrevista por qué había decidido alejarse en el plano laboral de su colega: “Sucedió algo de un maltrato a nivel puteadas y gritos fuertes, y por eso no pude seguir. Eso no me hizo bien, no quise seguir de esa forma. Era reiterado. Yo no quiero ninguna disculpa de Ricardo y no tengo ganas de volver a trabajar con él. Me pidió perdón varias veces y siempre volvió a hacer lo mismo. No me conmueve ni me repara, fue patético todo. Siempre nosotras somos las locas y alteradas”.

“Su problema era que, según él, yo estaba haciendo las cosas mal como actriz. Pensé que iba a poder con eso, que él tenía problemas personales y los trasladaba al trabajo y era solo eso, pero no. Todas las noches ponía mi cuerpo y corazón para poder hacer esa obra. No le debo nada a Darín. Llegué hasta acá en esta carrera por mí misma”, agregó.

“Una cosa que me hizo saltar fue que yo le dije que esto era violencia machista y él me dijo que no lo dijera porque no me lo iba a creer nadie. Una frase tremenda, que me hizo dar cuenta de con quién estaba hablando”, contó en su momento la actriz, que apenas tuvo el conflicto con su colega, recordó que Valeria Bertuccelli había pasado por algo similar con él.

Fuente: Teleshow