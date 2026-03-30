El régimen iraní confirmó la muerte del comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses se apoderen de la isla iraní de Kharg, principal terminal petrolera en el Golfo Pérsico, en una entrevista publicada el domingo por la noche por Financial Times. “Tal vez tomemos la isla Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, afirmó. “Eso también significaría que tendríamos que estar allí (en la isla Kharg) durante un tiempo”.

En la misma entrevista, Trump sostuvo que Irán accedió a permitir el paso de 20 barcos que transportan petróleo a través del estrecho de Ormuz desde la mañana del lunes y durante los próximos días, “como muestra de respeto”. “Solo diría que nos está yendo extraordinariamente bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe, porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que destruirlos”, declaró.

En paralelo, Pakistán anunció que acogerá conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no hubo confirmación inmediata de Washington ni de Teherán y no quedó claro si serán directas o indirectas. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, desestimó la iniciativa y la calificó de “tapadera” tras la llegada a Oriente Medio de unos 2.500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios.

Durante la madrugada del lunes, Israel lanzó un ataque contra infraestructura del régimen iraní en varios puntos de Teherán, mientras que Irán llevó a cabo ataques contra Tel Aviv, Kuwait y Arabia Saudita.

Fuente: Infobae