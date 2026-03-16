El TC2000 vuelve al Zonda: San Juan recibirá la segunda fecha del campeonato

La segunda fecha del campeonato de TC2000 se disputará en el mítico Autódromo Eduardo Copello, escenario emblemático del automovilismo nacional.

El anuncio fue realizado por las autoridades de la categoría durante la previa de la gran final del TC2000 en el Circuito Callejero de Buenos Aires, donde se confirmó que San Juan volverá a formar parte del calendario y recibirá a las principales divisionales del automovilismo argentino.

De esta manera, el trazado sanjuanino, conocido popularmente como “El Zonda”, será nuevamente sede de la categoría, repitiendo la visita por segundo año consecutivo. El circuito, enclavado en un entorno natural único y reconocido por su exigencia técnica, volverá a ser protagonista de un fin de semana cargado de velocidad y adrenalina.

La actividad en pista se extenderá durante tres jornadas, con entrenamientos, clasificaciones y las finales de cada categoría. Según se informó, la carrera principal del TC2000 se disputará en horario diurno, lo que permitirá disfrutar plenamente del espectáculo automovilístico en uno de los escenarios más tradicionales del país.

La llegada del TC2000, Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional al Zonda promete convocar a fanáticos del deporte motor de toda la región, consolidando una vez más a San Juan como una de las plazas más importantes del automovilismo argentino.