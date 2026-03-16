Cuenta regresiva para el comienzo de la repavimentación de calle Meglioli, una arteria clave de Rawson

Será efectivo el compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de Calle 5. Tal como fue anunciado en esa oportunidad, en las próximas semanas, se iniciará la repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70) en el departamento Rawson, una obra clave para la conectividad del Gran San Juan.

Los trabajos comprenderán la repavimentación de 2.700 metros lineales en el tramo que va desde calle República del Líbano hasta Calle 5. Se trata de una arteria estratégica que vincula Rawson con Rivadavia y otros departamentos, consolidando un corredor de alto tránsito vehicular.

La obra había sufrido una demora debido a la necesidad de coordinar con el municipio la extracción de ejemplares arbóreos que interferían en la correcta ejecución de los trabajos. Esta intervención resultaba indispensable para garantizar una base adecuada y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento.

Las tareas previstas incluyen limpieza de banquinas, reacondicionamiento de la base estructural y posterior colocación de la nueva carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de circulación y seguridad vial.

El proyecto será financiado íntegramente con fondos provinciales, en el marco de la Etapa Nº 21 que ejecuta la Dirección Provincial de Vialidad, a través de la cual se desarrollan mejoras viales en distintos departamentos de la provincia.

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