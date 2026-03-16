Encontraron con vida a Martín Leonardo Flores Saldívar

EL REPORTERO 16 de marzo de 2026
Saldivar

Fue encontrado con vida el endurista perdido. Se encuentra en buen estado de salud, según primeras noticias se habría quedado sin nafta, está haciendo traslado por helicóptero de la provincia al hospital.

Más historias

aula vacia

Paritaria docente: el Gobierno volvió a presentar una propuesta superadora

EL REPORTERO 17 de marzo de 2026
image

Cuenta regresiva para el comienzo de la repavimentación de calle Meglioli, una arteria clave de Rawson

EDITOR 16 de marzo de 2026
concurso 1

Crear ConCiencia: un evento para divulgar las investigaciones sanjuaninas

EL REPORTERO 14 de marzo de 2026