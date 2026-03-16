LOCALES Encontraron con vida a Martín Leonardo Flores Saldívar EL REPORTERO 16 de marzo de 2026 Fue encontrado con vida el endurista perdido. Se encuentra en buen estado de salud, según primeras noticias se habría quedado sin nafta, está haciendo traslado por helicóptero de la provincia al hospital. Navegación de entradas Anterior: En qué casos el celular se calienta en excesoSiguiente: Cuenta regresiva para el comienzo de la repavimentación de calle Meglioli, una arteria clave de Rawson Más historias DESTACADO LOCALES Paritaria docente: el Gobierno volvió a presentar una propuesta superadora EL REPORTERO 17 de marzo de 2026 LOCALES Cuenta regresiva para el comienzo de la repavimentación de calle Meglioli, una arteria clave de Rawson EDITOR 16 de marzo de 2026 LOCALES Crear ConCiencia: un evento para divulgar las investigaciones sanjuaninas EL REPORTERO 14 de marzo de 2026