El Zonda rumbo a su recuperación: autoridades recorrieron el mítico circuito sanjuanino

El Autódromo Eduardo Copello “El Zonda” de San Juan dio un paso importante hacia su recuperación. Este martes, representantes de la CDA del ACA encabezados por Diego Mesa, junto a Gabriel Furlán, Fabián Flaqué y funcionarios del Gobierno sanjuanino, realizaron una recorrida por el trazado para evaluar su estado actual y la viabilidad de su puesta en valor.

Se observa en la foto de portada a quienes participaron hoy del relevamiento de izquierda a derecha: Eduardo Cerimedo, Subsecretario de Alto Rendimiento de la Secretaria de Deportes, Fabián Flaqué, Gabriel Furlán, Juan Robledo, interventor de la Asociación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, Victor Bocelli encargado del área salud de la Secretaría de Deportes y Diego Mesa.

La visita, previamente acordada, se enmarca en la decisión política de la Provincia de rescatar y modernizar el escenario inaugurado el 7 de octubre de 1967 y diseñado por el arquitecto Romano Petrini, una joya del automovilismo nacional.

Desde la Secretaría de Deportes se conformó una comisión de trabajo y ya se convocó a ocho empresas especializadas para llevar adelante un relevamiento técnico. Cada una de ellas tendrá funciones específicas: albañilería, pintura, electricidad, construcción y hasta el tradicional “ensunchado de muñecos de goma”, clave para la seguridad.

Durante la inspección, se definió una lista de prioridades que será revisada en una próxima visita. Entre los trabajos más relevantes figura el alargamiento del muro de contención en la salida de la curva Juan María Traverso, sector crítico en materia de seguridad.

El Zonda no recibe al TC2000 desde el 15 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla se quedó con la victoria. La intención de la Provincia y de la CDA es que, una vez finalizadas las obras, el legendario escenario vuelva a recibir a las principales categorías del automovilismo argentino, dándole un lugar importante al TC2000 ¿y por qué no este año?

https://www.carburando.com