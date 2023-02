Emiliano Contreras: “Voy con todas las ganas, con la ilusión de ganar carreras y de hacer una gran temporada”

Anoche en la segunda jornada festiva de la Fiesta Nacional del Sol 2023, en el stand de Deportes recibimos la visita del campeón panamericano Emiliano Contreras.

El ciclista sanjuanino, también vigente campeón argentino, integrante del staff de Alto Rendimiento de San Juan, dejará al equipo continental Chimbas Te Quiero para seguir con su carrera deportiva en Europa.

Leé la entrevista y conocé todos los detalles en la voz del propio protagonista:

– Falta muy poco para que finalmente viajes a Portugal. ¿Cómo está Emiliano, cómo estás viviendo este momento de tu carrera, qué sentimientos se vive?

-Lo de Portugal es algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Es una oportunidad muy linda. Va a ser duro porque tendré que dejar a mi familia, mis nenas. Se me va a complicar un poco con el tema sentimental, pero es lo que nos gusta hacer. Vengo trabajando desde hace mucho tiempo para tener esta oportunidad. La quiero aprovechar y hacer las cosas bien para lo que viene, porque serán carreras muy duras e importantes para mi carrera deportiva.

– ¿Cómo estás físicamente y psicológicamente para afrontar este desafío en Europa?

-Por lo psicológico, siempre he tenido el apoyo de mi familia. Desde el primer minuto en que se me presentó esta oportunidad, ellos estuvieron presentes y me manifestaron que me iban a apoyar en todo. Cuento con el apoyo de toda mi familia. Mis nenas son pequeñas, sentiré esa distancia, porque es pasar de verlas todos los días a un tiempo sin poder hacerlo. Cuesta, pero es nuestro trabajo y lo haremos de la mejor manera posible.

Físicamente me siento bien. Estoy entrenado para esto. Hemos hecho una Vuelta a San Juan, un Tour del Porvenir y una gran temporada en San Juan. Así que kilómetros tenemos en el cuerpo como para ir y estar adelante. Vamos a tratar que la suerte nos acompañe y lo demás lo tenemos que poner nosotros.

– ¿Notas algo distinto en el Emiliano Contreras que hace años atrás también tuvo experiencias fuera del país?

-Sí, porque a esta altura de mi carrera deportiva estoy más maduro, en temas de ciclismo, cuidados, de hacer un deporte tan sacrificado como la bicicleta. Creo que mi familia y mis hijas fueron parte de ese gran cambio en mi vida. Voy con todas las ganas, con la ilusión de ganar carreras y de hacer una gran temporada. Y volver el año que viene con muchas más ganas.

– Contamos cuándo te vas, qué día llegas, en qué ciudad te vas a instalar y recordamos el nombre del equipo.

Este domingo me iré de San Juan a Buenos Aires. Y el día lunes saldré desde allí hacía Lisboa, Portugal. Estaré instalado en Faro, que está a unos 300 kilómetros de la capital. (Faro es una ciudad situada en la costa sur del país, con vistas al Atlántico norte). El equipo (amateur) se llama Matdiver, sponsoreado por una empresa muy grande del país. El equipo se creó este año y su primera carrera el 5 de marzo. La temporada que correrá será de seis meses. La última carrera está prevista para mediados de septiembre. Y ahí estaría regresando a San Juan si Dios quiere. Si tengo la posibilidad de quedarme en el equipo, haré aquí mi pretemporada y si no se da la continuidad, volveré a las filas de Chimbas Te Quiero.

– Qué te sedujo para aceptar este desafío en Portugal y hasta qué fecha es tu contrato.

El contrato que tengo acá con Chimbas es hasta octubre. La gente del equipo se ha portado muy bien conmigo, porque me ha gestionado un permiso. Como el equipo de allá aún no es continental, me gestionaron un permiso para que pueda viajar. Estoy más que agradecido con la gente de Chimbas Te Quiero. Sinceramente se han portado muy bien y me han apoyado en esta oportunidad que se me presenta en la vida. Daré lo mejor de mí para estar a la altura de las circunstancias. Llegar al ciclismo europeo es lo que queremos todos los ciclistas de elite.

– Cuáles son tus aspiraciones, expectativas y objetivos para este desafío en Portugal.

Estar en otro país no es fácil. Si bien la gente de Portugal me está ayudando muchísimo, porque me aportarán bicicleta, casa, comida. Me brindarán todo. El tema sentimental y el extrañar a la familia se sentirá un poco. Pero en esos momentos hay que ser fuertes y pensar en positivo, concentrarme en buscar el bienestar y porvenir de mi familia.