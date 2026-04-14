Emotivo encuentro en Rivadavia

Veteranos de Guerra de Malvinas compartieron un emotivo encuentro en el edificio municipal, donde participaron de un desayuno junto a funcionarios y concejales del departamento, en una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Acción Social.

Una jornada atravesada por el respeto, la memoria y el reconocimiento, que nos invita a poner en valor su entrega, su historia y el profundo compromiso que representan para toda la comunidad.

Honrar su legado es mantener viva la memoria colectiva y fortalecer nuestra identidad como sociedad.

Como cierre del encuentro, se realizó la entrega de obsequios en agradecimiento por su invaluable aporte a la historia de nuestro país.