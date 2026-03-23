Encuentro y talento local

#FeriadeArtesanosyEmprendedores

En el Parque de Rivadavia se llevó a cabo una nueva edición de la feria, en el marco del Mes de la Mujer, con una gran participación de familias y vecinos que se acercaron a disfrutar, recorrer y acompañar el trabajo local.

Artesanas, emprendedoras y emprendedores ofrecieron sus productos en una jornada que combinó creatividad y encuentro en un espacio pensado para compartir.

Seguimos generando oportunidades y fortaleciendo estos espacios que impulsan la economía local y la comunidad.