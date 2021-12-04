Estas son las instituciones habilitadas para realizar cartillas sanitarias

4 de diciembre de 2021 EDITOR

La cartera sanitaria detalla a continuación la información sobre los centros públicos y privados de la provincia que realizan los chequeos médicos pre-laborales y escolares.

NombreDomicilioDpto
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS LABORALES CIEM LABRIVADAVIA -ESTE- 981CAPITAL
CENTRO MEDICO DE GME MEDICINA EMPRESARIA Y OTRAS RAZONES SOCIALESTucumán Sur 582CAPITAL
CENTRO MEDICO MEDICALGENERAL PAZ ESTE 32CAPITAL
CONSULTORIOS EXTERNOS Y HOSPITAL DE DIA DE CEAC S.R.L.MITRE -OESTE- 174CAPITAL
ENFANTS PEDIATRIA Y ESPECIALIDADES25 DE MAYO OESTE 470CAPITAL
POLICONSULTORIOS CLINICA ALEMANAAVENIDA CORDOBA ESTE 561CAPITAL
POLICONSULTORIOS DIAG POR IMAGEN Y LAB DE ANAL CLIN REHABILITAR SAN JUAN SRLSANTIAGO DEL ESTERO NORTE 62CAPITAL
REHABILITAR SAN JUAN S.R.L.9 DE JULIO OESTE 433CAPITAL
SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS MEDICOS (SIEM)SANTA FE ESTE 465CAPITAL
SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA LABORAL SRLAVENIDA ESPAÑA NORTE 431CAPITAL
CENTRO MEDICO CLINICA DE LA SALUDP. A. de Sarmiento 1085CAUCETE
CONSULTORIOS MEDICOS, LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y DIAGNOSTICO POR IMAGEN CEMIMENDOZA NORTE 951CHIMBAS
CONSULTORIOS EXTERNOS DE ESTANDAR CO S.R.L.Luis Pasteur Oeste 256RAWSON
CAPS SANTA ROSA25 DE MAYO Y MITRE S/Nº25 DE MAYO
HOSPITAL DR. JOSE GIORDANOCalle Sarmiento entre Tucumán y B° PintorALBARDÓN
HOSPITAL DR. ALDO CANTONIAV. ARGENTINA S/NºCALINGASTA
HOSPITAL BARREALLAS HERAS S/NºCALINGASTA
CAPS DR. ALFONSO BARASSIMATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO – BARRIO DEL CARMENCAPITAL
HOSPITAL DR. CESAR AGUILARJ. J. BUSTOS Y RODRIGUEZ Y OLMOSCAUCETE
HOSPITAL DR. TOMAS PERONSANTO DOMINGO S/N, RODEOIGLESIA
HOSPITAL SAN ROQUE25 DE MAYO 835 ENTRE GRAL PAZ Y ABERASTAINJÁCHAL
HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONIAV. JOAQUIN UÑAC ENTRE CALLE 10 Y 11, VILLA ABERASTAINPOCITO
CAPS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENE FAVALOROTIERRA DEL FUEGO Y FERMIN RODRIGUEZ – BARRIO RESIDENCIAL RAWSONRAWSON
HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGAAv. Libertador Gral. San Martín Oeste 5401RIVADAVIA
HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS9 DE JULIO ENTRE URUGUAY Y ÁNGEL DE ROJAS – VILLA MEDIA AGUASARMIENTO
HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACINGRAL ACHA Y 25 DE MAYO S/NºVALLE FÉRTIL
COMPARTIR

Sharing is caring!

Más historias

Respaldo a la ciencia argentina: la vacuna contra la hepatitis A protege a largo plazo

2 de diciembre de 2021 EDITOR

Salud realizó actividades y testeos por el Día mundial de la lucha contra el Sida

1 de diciembre de 2021 EDITOR

Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel

18 de noviembre de 2021 EL REPORTERO