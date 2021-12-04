Estas son las instituciones habilitadas para realizar cartillas sanitarias
La cartera sanitaria detalla a continuación la información sobre los centros públicos y privados de la provincia que realizan los chequeos médicos pre-laborales y escolares.
|Nombre
|Domicilio
|Dpto
|CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS LABORALES CIEM LAB
|RIVADAVIA -ESTE- 981
|CAPITAL
|CENTRO MEDICO DE GME MEDICINA EMPRESARIA Y OTRAS RAZONES SOCIALES
|Tucumán Sur 582
|CAPITAL
|CENTRO MEDICO MEDICAL
|GENERAL PAZ ESTE 32
|CAPITAL
|CONSULTORIOS EXTERNOS Y HOSPITAL DE DIA DE CEAC S.R.L.
|MITRE -OESTE- 174
|CAPITAL
|ENFANTS PEDIATRIA Y ESPECIALIDADES
|25 DE MAYO OESTE 470
|CAPITAL
|POLICONSULTORIOS CLINICA ALEMANA
|AVENIDA CORDOBA ESTE 561
|CAPITAL
|POLICONSULTORIOS DIAG POR IMAGEN Y LAB DE ANAL CLIN REHABILITAR SAN JUAN SRL
|SANTIAGO DEL ESTERO NORTE 62
|CAPITAL
|REHABILITAR SAN JUAN S.R.L.
|9 DE JULIO OESTE 433
|CAPITAL
|SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS MEDICOS (SIEM)
|SANTA FE ESTE 465
|CAPITAL
|SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA LABORAL SRL
|AVENIDA ESPAÑA NORTE 431
|CAPITAL
|CENTRO MEDICO CLINICA DE LA SALUD
|P. A. de Sarmiento 1085
|CAUCETE
|CONSULTORIOS MEDICOS, LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y DIAGNOSTICO POR IMAGEN CEMI
|MENDOZA NORTE 951
|CHIMBAS
|CONSULTORIOS EXTERNOS DE ESTANDAR CO S.R.L.
|Luis Pasteur Oeste 256
|RAWSON
|CAPS SANTA ROSA
|25 DE MAYO Y MITRE S/Nº
|25 DE MAYO
|HOSPITAL DR. JOSE GIORDANO
|Calle Sarmiento entre Tucumán y B° Pintor
|ALBARDÓN
|HOSPITAL DR. ALDO CANTONI
|AV. ARGENTINA S/Nº
|CALINGASTA
|HOSPITAL BARREAL
|LAS HERAS S/Nº
|CALINGASTA
|CAPS DR. ALFONSO BARASSI
|MATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO – BARRIO DEL CARMEN
|CAPITAL
|HOSPITAL DR. CESAR AGUILAR
|J. J. BUSTOS Y RODRIGUEZ Y OLMOS
|CAUCETE
|HOSPITAL DR. TOMAS PERON
|SANTO DOMINGO S/N, RODEO
|IGLESIA
|HOSPITAL SAN ROQUE
|25 DE MAYO 835 ENTRE GRAL PAZ Y ABERASTAIN
|JÁCHAL
|HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI
|AV. JOAQUIN UÑAC ENTRE CALLE 10 Y 11, VILLA ABERASTAIN
|POCITO
|CAPS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENE FAVALORO
|TIERRA DEL FUEGO Y FERMIN RODRIGUEZ – BARRIO RESIDENCIAL RAWSON
|RAWSON
|HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA
|Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 5401
|RIVADAVIA
|HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS
|9 DE JULIO ENTRE URUGUAY Y ÁNGEL DE ROJAS – VILLA MEDIA AGUA
|SARMIENTO
|HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACIN
|GRAL ACHA Y 25 DE MAYO S/Nº
|VALLE FÉRTIL