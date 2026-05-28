Evitar estafas por WhatsApp y llamadas
Nunca compartas tus códigos de verificación ni claves personales. Los bancos o plataformas oficiales jamás te pedirán esta información, códigos por SMS o transferencias de dinero urgentes. Desconfía de números desconocidos y verifica siempre la identidad del remitente por otra vía
Seguridad en WhatsApp
- Verificación en dos pasos: Añade un PIN único para que nadie más pueda activar tu cuenta en otro dispositivo. Puedes activarlo en Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos.
- Códigos secretos: Nunca reveles el código de 6 dígitos que llega por SMS para iniciar sesión. Si alguien te lo pide (incluso un amigo o familiar), es un hackeo.
- Llamadas desconocidas: Ve a Ajustes > Privacidad > Llamadas y activa la opción para silenciar las llamadas de números desconocidos.
- Privacidad: Limita quién puede ver tu foto de perfil y tu estado a «Mis contactos» para evitar que roben tus fotos.
📞 Prevención en Llamadas Telefónicas
- Cuelga ante llamadas sospechosas: Si te llaman de un banco, empresa o entidad diciendo que ganaste un premio, que hay un problema urgente con tu cuenta, o que un familiar tuvo un accidente, cuelga inmediatamente. Llama tú mismo a los canales oficiales para verificar.
- Bloquea números desconocidos: Utiliza identificadores de llamadas integrados en tu teléfono o aplicaciones que bloquean spam automáticamente.
- No confirmes datos: Nunca digas «Sí» ni confirmes información confidencial (como tu DNI, dirección o banco) a desconocidos que te llamen por teléfono.
⚠️ Detección y Acción
- Analiza los enlaces: Evita hacer clic en links extraños o acortados que prometen ofertas, sorteos o subsidios. Si es de una empresa, corrobora que la página sea oficial.
- Cuentas verificadas: Si te contacta una empresa, asegúrate de que tenga el tilde verde de verificación.
- Si te hackean: Si pierdes el acceso a tu cuenta, contacta inmediatamente al soporte oficial enviando un correo a support@whatsapp.com con tu número (código de país incluido) y advierte a todos tus contactos por otras redes sociales o llamadas.