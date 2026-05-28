Evitar estafas por WhatsApp y llamadas

EDITOR 28 de mayo de 2026
image

Nunca compartas tus códigos de verificación ni claves personales. Los bancos o plataformas oficiales jamás te pedirán esta información, códigos por SMS o transferencias de dinero urgentes. Desconfía de números desconocidos y verifica siempre la identidad del remitente por otra vía

Seguridad en WhatsApp

  • Verificación en dos pasos: Añade un PIN único para que nadie más pueda activar tu cuenta en otro dispositivo. Puedes activarlo en Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos.
  • Códigos secretos: Nunca reveles el código de 6 dígitos que llega por SMS para iniciar sesión. Si alguien te lo pide (incluso un amigo o familiar), es un hackeo.
  • Llamadas desconocidas: Ve a Ajustes > Privacidad > Llamadas y activa la opción para silenciar las llamadas de números desconocidos.
  • Privacidad: Limita quién puede ver tu foto de perfil y tu estado a «Mis contactos» para evitar que roben tus fotos. [1, 2, 3, 4, 5]

📞 Prevención en Llamadas Telefónicas

  • Cuelga ante llamadas sospechosas: Si te llaman de un banco, empresa o entidad diciendo que ganaste un premio, que hay un problema urgente con tu cuenta, o que un familiar tuvo un accidente, cuelga inmediatamente. Llama tú mismo a los canales oficiales para verificar.
  • Bloquea números desconocidos: Utiliza identificadores de llamadas integrados en tu teléfono o aplicaciones que bloquean spam automáticamente.
  • No confirmes datos: Nunca digas «Sí» ni confirmes información confidencial (como tu DNI, dirección o banco) a desconocidos que te llamen por teléfono. [1, 2, 3, 4]

⚠️ Detección y Acción

  • Analiza los enlaces: Evita hacer clic en links extraños o acortados que prometen ofertas, sorteos o subsidios. Si es de una empresa, corrobora que la página sea oficial.
  • Cuentas verificadas: Si te contacta una empresa, asegúrate de que tenga el tilde verde de verificación.
  • Si te hackean: Si pierdes el acceso a tu cuenta, contacta inmediatamente al soporte oficial enviando un correo a support@whatsapp.com con tu número (código de país incluido) y advierte a todos tus contactos por otras redes sociales o llamadas. [1, 2, 3, 4, 5]

Más historias

image

Podés prevenir una intoxicación por monóxido de carbono

EDITOR 28 de mayo de 2026
hombre dormido

La postura para dormir influye en el dolor muscular

EL REPORTERO 24 de mayo de 2026
sandia

Sumar sandía puede marcar la diferencia en tu salud

EL REPORTERO 24 de mayo de 2026