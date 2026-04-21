Zonda estrena nuevo polideportivo, y estuve acompañándolos en la inauguración de este espacio que seguramente será clave para el deporte en el departamento, manifestó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego.

Más de 13 disciplinas van a tener su lugar acá. Pero sobre todo, va a ser un punto de encuentro para chicos, jóvenes y adultos mayores, donde el deporte también enseña valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Felicitaciones a cada vecino de Zonda por este logro. Estos son los espacios que fortalecen la vida en comunidad y abren nuevas oportunidades para todos.