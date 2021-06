Fiesta clandestina en Valle Fértil

Siendo las 02:30 horas en Jurisdicción de Cria. 12º FIESTA CLANDESTINA: Calle Rivadavia y Sarmiento, Apart Hotel Dinosaurio, Depto. Valle Fértil, en el lugar se estaba llevando a cabo un evento social, personal policial procedió a entrevistar al Sr. Carrizo Juan de 33 años, quien se encontraba en compañía de 21 personas, todos mayores de edad. Se procedió a realizar Acta de Notificación por infringir los art. 98°, 113° inc. B, 117° y 162° inc “L” a disposición del Juzgado de Paz de Valle Fertil.