Finalizó la repavimentación de una importante calle en Rawson

Se trata de una obra prometida por el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de Calle 5

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía informó la finalización de la obra de repavimentación en calle Lemos, en el departamento Rawson. Se trata de una mejora comprometida por el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de calle 5, y que forma parte del plan provincial de recuperación y mantenimiento vial.

Los trabajos se desarrollaron desde el 27 de octubre hasta la fecha, abarcando el tramo comprendido entre calle Doctor Ortega y calle 5, con una longitud aproximada de 1.300 metros y un ancho de calzada que varía entre los 6,80 y 7 metros.

Las tareas realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad incluyeron:

• Limpieza y preparación de la superficie.

• Bacheo con mezcla bituminosa en caliente.

• Aplicación de riego de liga.

• Construcción de la carpeta asfáltica final.

La obra fue ejecutada en el marco de la Etapa Nº 20 de pavimentación, desarrollada en distintos puntos estratégicos del Gran San Juan.

Desde el Ministerio destacaron que esta intervención mejora la transitabilidad y la seguridad vial, beneficiando a vecinos, trabajadores y estudiantes que utilizan diariamente calle Lemos para su movilidad en el departamento.