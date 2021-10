Fonseca estrena nuevo single en colaboración con Greeicy y Cali & El Dandee

El cantautor colombiano Fonseca saca a la luz ”2005” rodeado de sus compatriotas Greeicy, Cali y El Dandee. El single y video correspondientes ya están en todas las plataformas digitales.

De la autoría de Fonseca, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Greeicy Rendón y Alejandro Rengifo, ”2005” es un homenaje al éxito internacional “Te Mando Flores” y a los amores que siempre se recuerdan con cariño en la vida por los buenos recuerdos. La canción, producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, llega precisamente luego de 16 años del lanzamiento que llevó a Fonseca a la cima de las listas de popularidad a nivel internacional y le otorgó una gran cantidad de reconocimientos y premiaciones entre ellos un Latin Grammy como “Mejor Canción Tropical”.

El video bajo la dirección de Kath Díaz, también de origen colombiano, fue filmado en Miami y es una pieza audiovisual que presenta un lenguaje conceptual con un constante despliegue de los cuatro artistas entre símbolos, metáforas y remembranzas de un amor y una relación que ya no está presente físicamente, pero que aún se lleva plasmada en el recuerdo, sigue en el corazón y acaricia la posibilidad de un reencuentro.

Fonseca comenta: ”‘2005’ es un homenaje a una etapa muy importante de mi carrera y no se me ocurre una mejor manera de celebrarlo que al lado de mi queridísima Greeicy y mis hermanos de Cali y El Dandee con quiénes vengo haciendo música junto a Andrés Torres desde ya hace unos años. Por esos amores que nunca se olvidan y por esos recuerdos que siempre quedan guardados en el corazón, acá entregamos con toda la emoción esta canción”.

Esta es la primera ocasión en la que Fonseca colabora junto a la cantante y actriz colombiana Greeicy y se apunta una colaboración más junto al dúo colombiano Cali y El Dandee.

