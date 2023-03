Franco Oro se consagró campeón argentino de ultra trail

Este fin de semana se disputó la 8ª Edición de Champa Ultra Trail 2023, carrera de trail con 5 opciones de distancias: 11K, 15K, 22K, 37K, 50K Ultra Trail y Ultra Hard Trail 68K, haciendo cumbre en el Cerro Champaquí y en el Cerro del Cercado a 2660msnm.

Una vez más los atletas sanjuaninos tuvieron una importante participación, destacándose la gran victoria del representante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, Franco Oro, en la competencia más dura (68K), quedándose con el campeonato argentino, mientras Facundo Nuñer, se ubicó en el 5° puesto en la general y 4° en el argentino.

El flamante campeón argentino, Franco Oro, manifestó su alegría por el título logrado: “Estoy muy feliz por haber logrado mi primer campeonato argentino, el busqué durante muchos tiempo, quedando dos veces como subcampeón, tercero o siempre cerca, pero que no se me daba. Esta fue una excelente carrera, con los mejores del país; fue muy dura, pero felizmente, pude hacer lo mío y decidí jugármela, tratando de poner diferencia. Eso fue a partir del kilómetros 7-8 donde pude sacar una ventaja que era difícil de sostener por la presión de tirar solo y no saber a qué distancia venían los perseguidores, lo que creaba la incertidumbre sobre si ir más rápido o más lento, pero salió todo bien y hoy puedo decir que soy campeón argentino”, dijo Franco.

Otros sanjuaninos que finalizaron una de las pruebas más tradicionales del calendario argentino: Fernando Quintero, 15° 30-39 años; Diego Micheltorena, 15° 40-49 años.

En 50K, Julio Castro finalizó 5° en 30-39 años; Elio Lucero fue 16° en la misma categoría; Ángel Ortega clasificó 3° en categoría 50-59 años; Dante Vila fue 38° en 30-39.

En damas, el primer lugar fue para Eliana García en 50-59 años; Naiara Quintana terminó tercera en 30-39 años.

En la distancia de 37K, Gerardo Ruiz fue 23° en 40-49; Juan González finalizó 10° en 50-59; Darío Daroni terminó 67° en 40-49; Gustavo Olivera 16° en 50-59.

En damas, Marcela Figueroa clasificó 20ª en 40-49; Eduardo Ponce 102° en 40-49; Miguel Santelha 104° 40-49; Luis Guardia 161° 40-41.

En damas, Noelia Beatriz Martín Jas se ubicó 53ª en 40-49 años; Melani Cáceres fue 42ª en 30-39; Silvana Zamora, puesto 82 en 40-49.

En distancia de 22K, el sanjuanino Juan Manuel Delgado se quedó con el primer puesto en categoría 50-59 años; Sebastián Sarmiento fue 32° en 30-39; Gabriel Pereyra 91° en 30-39; Carlos López 118° en 50-59.

Damas: Patricia Schiattino finalizó 6ª en 40-49 años; Sergio Ziade fue 37° en 30-39; Maciel Flores 39° en 20-29; Carina Varas Arroyo fue 15ª en 40-49 años.

En 15K, Matías Espejo fue 8° en el Campeonato Argentino; Jesús Muñoz terminó 16° en la misma categoría; Fernando Ripalta fue 6° en categoría única varones; Gastón Dávila clasificó 28° en el Campeonato Argentino; Pablo Leiva Ruiz terminó en el puesto 28 en categoría Única Varonil; Alejandro Dávila fue 31° en la misma categoría, donde Pablo Cano finalizó 34° y Jorge Tobal 42°.

En damas, Analía Roca se ubicó 22ª en Única Femenina, donde Yanina Lobos fue 29ª.

En 11K, Federico Morales, 51° en 30-39 años; Romina Castro se ubicó 11ª en 30-39; María Fernanda Posatini fue 66ª en 40-49; Melisa Luna 73ª en 30-39.

Los circuitos de montaña y las distancias ultras otorgan puntos ITRA para poder participar de UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) y otras carreras.

El Champaquí es un cerro localizado en el oeste de la provincia de Córdoba, se considera la segunda Maravilla Natural de la región metropolitana.