Gobierno de San Juan y gremios docentes participaron de una nueva negociación paritaria

Este martes 11 de noviembre, se realizó la segunda sesión de la cuarta negociación paritaria del año 2025, entre el gobierno de la Provincia y los gremios docentes UDAP, UDA Y AMET. La reunión fue presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

En esta ocasión, la propuesta presentada por el Gobierno fue:

Incrementar el valor índice, para noviembre 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior.

Incrementar 2 puntos a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de noviembre.

Incrementar el valor índice, para diciembre 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior.

Incrementar 2 puntos a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de diciembre.

Del encuentro, participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Martin Recabarren y Adriana Aguirre.

En tanto que de UDAP asistieron la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Veronica Jofré y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; secretario Gremial, Francisco Campos y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz; y por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Elena Hierrezuelo; el asesor Legal, Roberto Correa Esbry y la asesora Pedagógica, Vanesa Marano.

Las partes volverán a reunirse el próximo jueves 13 de noviembre.