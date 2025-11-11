Gobierno de San Juan y gremios docentes participaron de una nueva negociación paritaria

EL REPORTERO 11 de noviembre de 2025
aula vacia 1

Este martes 11 de noviembre, se realizó la segunda sesión de la cuarta negociación paritaria del año 2025, entre el gobierno de la Provincia y los gremios docentes UDAP, UDA Y AMET. La reunión fue presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

En esta ocasión, la propuesta presentada por el Gobierno fue:

  • Incrementar el valor índice, para noviembre 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior.
  • Incrementar 2 puntos a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de noviembre.
  • Incrementar el valor índice, para diciembre 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior.
  • Incrementar 2 puntos a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de diciembre.

Del encuentro, participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Martin Recabarren y Adriana Aguirre.

En tanto que de UDAP asistieron la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Veronica Jofré y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; secretario Gremial, Francisco Campos y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz; y por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Elena Hierrezuelo; el asesor Legal, Roberto Correa Esbry y la asesora Pedagógica, Vanesa Marano.

Las partes volverán a reunirse el próximo jueves 13 de noviembre.

