Hechos del mundo de la música

3 octubre 1938. Nace Eddie Cochran, uno de los grandes pioneros de la Historia del Rock and Roll. Eddie Cochran comenzó a tocar la guitarra y a escribir canciones a una edad temprana. A los 16 años, ya estaba actuando en bandas locales y desarrollando su propio estilo musical. A pesar de ser un músico estadounidense, Eddie Cochran alcanzó un gran éxito en el Reino Unido, donde se convirtió en un ícono de la música juvenil. Su influencia en la escena musical británica sería muy importante, incluyendo a artistas como The Beatles y The Rolling Stones.

3 octubre 1941. Nace Chubby Checker.

3 octubre 1949. Nace Lindsey Buckingham integrante del grupo Fleetwood Mac.

3 octubre 1954. Nace uno de los grandes guitarristas del blues rock, Stevie Ray Vaughan. El guitarrista se interesó en la música y comenzó a tocar la guitarra a los 7 años. A lo largo de su adolescencia, tocó en diversas bandas locales de blues y rock en Texas. Su gran oportunidad llegó en 1982 cuando formó la banda Double Trouble y lanzó su álbum de debut, Texas Flood. El álbum fue un éxito crítico y comercial y estableció a Stevie Ray Vaughan como un nuevo prodigio de la guitarra blues.

3 octubre 1961. The Beach Boys graban su primer single, el tema Surfin

3 octubre 1962. Nace Tommy Lee, batería del grupo de hard rock Mötley Crüe.

3 octubre 1966. Nace el guitarrista de Tesla, Frank Hannon.

3 octubre 1967. Muere una de las grandes leyendas de la música folk, Woody Guthrie. La música de Woody Guthrie influyó en una generación de músicos, incluyendo a figuras importantes como Bob Dylan, Pete Seeger y Joan Baez. El músico era conocido por su compromiso con las cuestiones sociales y políticas. Sus canciones a menudo reflejaban su apoyo a los trabajadores migrantes, los sindicatos y los desfavorecidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Guthrie escribió canciones que criticaban la discriminación racial y la xenofobia, y se unió al movimiento de derechos civiles.

3 octubre 1969. Nace Gwen Stefani, cantante de No Doubt.

3 octubre 1969. Muere el bluesman Skip James.

3 octubre 1975. The Who publican el LP The Who By Numbers.

3 octubre 1977. Sale el LP de la Electric Light Orchestra llamado Out of The Blue.

3 octubre 1977. Sale el disco L.A.M.F de los Heartbreakers. Sería uno de los discos clave en el desarrollo del punk rock norteamericano de finales de los 70.

3 octubre 1978. Aerosmith pagan la fianza para que salgan de la cárcel una treintena de fans que habían sido arrestados por fumar marihuana en un concierto suyo en Fort Wayne, Indiana.

3 octubre 1980. Sale el disco Zenyatta Mondatta de Police. El álbum continuaba la exploración musical del grupo de fusionar el rock con elementos de reggae y punk. El disco fue un gran éxito comercial y alcanzó el puesto número uno en las listas de álbumes del Reino Unido. También fue un éxito en los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número cinco en el Billboard 200. Sin duda, la banda se convertiría en esa época en uno de los grandes referentes.

3 octubre 1980. Bruce Springsteen and The E Street Band comienzan su gira The River Tour en Ann Arbor, en el estado de Michigan

3 octubre 1983. Sale el LP Genesis de los británicos Genesis

3 octubre 1988. Sale el LP en solitario del guitarrista Keith Richards, Talk is Cheap.

3 octubre 1992. Llega al numero 1 en Reino Unido el LP recopilatorio llamado Gold de los suecos Abba.

3 octubre 1992. Sinéad O´Connor rompe una foto del Papa Juan Pablo II en directo en el Saturday Night Live, criticando los abusos y los escándalos de pederastia ocultados por la Iglesia Católica. Dicha escena sería una imagen muy polémica y poco después sería fuertemente abucheada en el concierto homenaje a Bob Dylan en el Madison Square Garden.

3 octubre 1994. Sale el disco No Need To Argue de Cranberries. Se convertiría en todo un éxito a nivel mundial gracias a canciones como I Can´t Be With You y Zombie, entre otras.

3 octubre 1994. Sale el disco en directo To The Bone de los Kinks

3 octubre 1995. Sale el lp Lucy de Candlebox

3 octubre 1995. Sale a la venta el disco No Joke! del grupo de rock underground Meat Puppets. El grupo de los hermanos Kirkwood sería una de las grandes influencias para Nirvana, llegando incluso a tocar con ellos en el famoso Unplugged in New York de la MTV dos años antes.

3 octubre de 1998. Llega al número 1 en Estados Unidos Mechanical Animals de Marilyn Manson.

3 octubre 2000. Green Day lanzan su álbum Warning. Sería uno de sus trabajos más comerciales hasta la fecha, con un claro acercamiento a la música pop.

3 octubre 2000. Fallece de cáncer Benjamin Orr, miembro de The Cars.

3 octubre 2004. Sale el disco Real Gone de Tom Waits

3 octubre 2005. Sale el disco Extraordnary Machine de Fiona Apple.

3 octubre 2011. Sale el disco Revival del grupo de hard rock de Irlanda del Norte llamados The Answer

