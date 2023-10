Hechos del mundo de la música

El 20 octubre 1937, nacía la cantante Wanda Jackson, una de las grandes pioneras de la Historia del Rock and Roll.

20 octubre 1950. Nace Tom Petty. El músico nació en Gainesville, Florida y en 1976, fundó la banda Tom Petty and the Heartbreakers, que se convirtió en uno de los grupos de rock americano más importante de su generación. Previamente había formado parte del grupo Mudcrutch.

Con los Heartbreakers lanzaron una serie de álbumes como Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1989) y Wildflowers (1994). Algunas de sus canciones más conocidas serían Free Fallin’, American Girl, I Won’t Back Down, Refugee y Learning to Fly. Desgraciadamente falleció el 2 de octubre de 2017 a la edad de 66 años.

20 octubre 1992. Madonna publica el disco Erotica. Madonna abrazó la sexualidad y desafió las convenciones sociales en un momento en que la censura y la controversia eran comunes en su carrera. La cantante trabajó con el productor y DJ Shep Pettibone en este álbum. La colaboración resultó en un sonido más orientado hacia la música de baile y el house, que estaba en auge en ese momento. Erotica se lanzó junto con el libro «Sex,» que presentaba una serie de fotografías explícitas y provocativas de Madonna, además de contribuciones de varios artistas y escritores. El libro se convirtió en un objeto de colección y generó aún más controversia.