Homenaje al profesor Jorge Mosset Iturraspe

Jorge Mosset Iturraspe: Nació en Santa Fe el 21 de Julio de 1930 Abogado en ejercicio de la profesión Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Autor de más de 80 libros jurídicos Entre los que se destacan: Responsabilidad por Daños (10 tomos). Contratos, Frustración del Contrato, Contratos Conexos. Falleció, el 24 de mayo de 2021, a los 91 años de edad.

“Siempre me ha parecido que el derecho frío, resultado de puras elucubraciones, no responde a la realidad. Sobre todo para esta parte del mundo donde vivimos, con diferencias sociales muy angustiantes. Nos damos cuenta entonces de que el derecho tiene que ser humanizado, o no sirve para nada”.

Jorge Mosset Iturraspe.