Horóscopo 14 de septiembre

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de septiembre, esta luna nueva te favorece para la organización, necesitas estructura y orden con tus pensamientos, ideas y proyectos. Si necesitas un tiempo a solas, úsalo para enfocarte a un trabajo o pasatiempo en el que puedas expresar tu profunda necesidad de analizar, atender a los detalles y microgestionar.

Tauro

La luna nueva de hoy te favorece para el romance, para una primera cita, para tener un gesto cariñoso con tu pareja o para las reconciliaciones después de una discusión. Otros tienden a sintonizarse contigo emocionalmente.

Géminis

En estos días de luna nueva es normal si te descubres buscando seguridad y familiaridad en todo lo que hagas. Buscas paz y tranquilidad. Y los conflictos o las situaciones complejas te pueden generar más ansiedad que en cualquier otro momento del mes.

Cáncer

Hablando de asuntos de amor y relaciones cercanas, esta es una temporada en la que valoras a quienes te hacen sentir cómoda. La familiaridad es muy importante para ti, por lo mismo puede que no estés interesada en conocer a alguien nuevo después de esta luna nueva.

Leo

Tus esfuerzos están enfocados en crear una vida confiable y segura a tu alrededor. Y muchas de tus decisiones vendrán de esa tendencia. Pero evita cerrar tu mente, porque puedes perder una oportunidad importante que implica cambio, crecimiento o estimulación.

Virgo

Es probable que estés muy inquieta y eso podría impulsarte a hacer algunos pequeños cambios personales, como cambiar tu apariencia física o tu entorno de vida inmediato. El día de hoy te estás rigiendo por tus propias necesidades emocionales y puede ser difícil ver las necesidades de los demás.

Libra

Este es el mejor momento para la retrospección, la investigación espiritual interior y la meditación. Hoy puedes estar en contacto muy fuerte con toda la naturaleza humana. Recibir las vibraciones, emociones y todo tipo de energías a tu alrededor, estás muy receptiva.

Escorpio

Tu humor, carácter y decisiones son completamente impredecibles el día de hoy. Puedes estar también muy obstinada, pero todo lo que quieres es ser tú misma y expresarte libremente. Te encuentras extremadamente observadora.

Sagitario

Es muy normal si en los próximos días te descubres con una necesidad muy fuerte de sentirte valiosa y admirada en el mundo real. Incluso, puedes empezar a buscar oportunidades para destacar social y profesionalmente. Adelante, esta muy bien aspectado para ti.

Capricornio

Esta semana puede haber una relación especial con los extranjeros o los viajes. Tu popularidad puede ir en aumento y si inicias un romance en estos días, lo más probable es que sea con alguien de diferente origen o alguien que conozcas a través de un viaje.

Acuario

Estás percibiendo todo, incluso aquello que está más allá de tu control; esta energía puede traerte un par de altibajos dramáticos. Así que no te abrumes y recuerda que no puedes tomar todas las decisiones ni hacerte responsable por aquello que no te corresponde.

Piscis

Luces muy atractiva el día de hoy, no importa si quieres usar este tránsito para acercarte a tu pareja o para conquistar a alguien en el terreno laboral. Es un momento excelente para acercarte a quien deseas y lograr robar toda su atención.

Fuente: Vogue