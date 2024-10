Horóscopo 24 de octubre

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de octubre de 2024, atenta a lo que se mueva en tus emociones, porque solo así podrás detectar qué negociaciones o conversaciones tienen que ocurrir, para que puedas recuperar la confianza en esa relación o proyecto.

Tauro

El Sol en Escorpio te anima a apoyarte en los demás. Escorpio es tu signo opuesto, lo que significa que el Sol está en su punto más alejado respecto a tu signo. Por lo tanto, tu poder personal disminuye en esta temporada, pero te invita a apoyarte de un socio, amigo, pareja o par.

Géminis

Las chispas de electricidad que anuncian un cambio en el horizonte, se empiezan a disparar esta semana llevándote a cuestionar: ¿Qué es el éxito para ti? ¿A qué te quieres comprometer? Es probable que tu estado de ánimo afecte tu salud más que nunca. Trata de no estresarte por pequeñas cosas.

Cáncer

Es una semana en la que te muestras orgullosa de tus ideas y puedes expresarlas a los demás, sin problemas. Otros tienden a sintonizarse contigo emocionalmente, por lo que el final de mes puede incrementar tu popularidad o ponerte en el centro del reflector.

Leo

Si conectas con una persona que realmente te interesa, no juegues al gato y al ratón. Porque hasta el 10 de noviembre estarás viviendo una temporada ideal para el romance, para vivir el momento y explorar tu lado más seductor y hasta misterioso.

Virgo

Amaneciste con habilidad para las palabras. Estás viviendo un periodo en el que te sabes más inteligente e ingeniosa y puedes estar buscando hablar con otros para desarrollar ideas en conjunto o para comunicar todo lo que está girando en tu mente.

Libra

Durante las próximas semanas, centra tu atención en tus finanzas y propiedades. Es momento de ser práctica, reevaluar tus fuentes de ingresos y descubrir cómo puedes generar más seguridad en tu vida. ¿Es hora de pedir un aumento o reajustar tu presupuesto? ¿Cómo inviertes tu tiempo y energía?

Escorpio

La energía de esta semana es más fresca, novedosa. Y te favorece mucho para terminar un proceso de renovación interior o personal que comenzó a finales del año pasado. Es el momento del año en el que vuelves a creer en ti y en tus proyectos.

Sagitario

No dejes que los problemas del pasado te arrastren en una espiral de tristeza. Vale la pena examinar el pasado, pero para mejorar el futuro, no desperdicies tu energía en la culpa o en la nostalgia que no te lleva a ningún lado.

Capricornio

La semana viene cargada de secretos y susurros, también puede ser un momento de finales, puede haber aventuras amorosas o secretas, o al menos sentimientos y anhelos amorosos muy privados que prefieras desarrollar a puerta cerrada.

Acuario

Es una semana en la que empiezas a llamar la atención dentro de tu medio laboral y social. Los jefes y las personas importantes, pueden estar viendo tu desempeño. Si quieres también puedes empezar a buscar oportunidades en otro medio o empresa, eso se trata de darte a notar.

Piscis

Presta mucha atención a los sueños que sostenías para tu futuro pero que están cambiando de dirección o de inspiración. Porque el final de mes quiere que te enfoques en la brújula que sostienes en las manos y que puede estar marcando un nuevo camino que te puede llevar a darle un alcance mayor a tus proyectos personales.