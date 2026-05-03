Horóscopo 3 de mayo

♈ Aries

La jornada te impulsa a avanzar, pero será importante medir los tiempos. Evitá actuar por impulso y priorizá decisiones que te den estabilidad a largo plazo.

♉ Tauro

Las energías favorecen los momentos de calma y disfrute. Un buen día para conectar con lo simple y fortalecer lazos con personas cercanas.

♊ Géminis

Tu mente estará activa y con ganas de comunicar. Aprovechá para aclarar ideas o retomar conversaciones que quedaron pendientes.

♋ Cáncer

La sensibilidad será protagonista, pero bien canalizada puede ayudarte a mejorar vínculos. Escuchar y expresar será clave durante el día.

♌ Leo

Tu energía estará en alza y podrías destacarte en reuniones o planes sociales. Recordá dar lugar también a la opinión de los demás.

♍ Virgo

La organización será fundamental para evitar tensiones. Ordenar pendientes o planificar la semana te dará tranquilidad.

♎ Libra

Buscar equilibrio entre tus necesidades y las de otros será clave. Podrías enfrentar decisiones importantes en el plano emocional.

♏ Escorpio

La intuición estará muy presente. Confiá en lo que sentís, pero evitá reaccionar de manera impulsiva ante situaciones sensibles.

♐ Sagitario

El día invita a salir de la rutina y hacer algo distinto. Un cambio, por pequeño que sea, puede renovar tu energía.

♑ Capricornio

Las responsabilidades pueden aparecer, pero sabrás manejarlas con orden. Encontrar tiempo para descansar también será importante.

♒ Acuario

Las ideas fluyen y tu creatividad se potencia. Es un buen momento para pensar en proyectos o animarte a iniciar algo nuevo.

♓ Piscis

La jornada favorece la introspección y el descanso emocional. Dedicarte un momento a vos mismo te ayudará a recargar energías.

Fuente: El Litoral