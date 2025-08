Horóscopo 4 de agosto

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos del mes, Mercurio retrógrado te ha hecho repensar amores, deseos y hasta hobbies que dabas por muertos. En esta última semana, pregúntate: ¿qué versión de mí sale cuando quiero gustar? Tal vez reaparece un ex, una amiga de antaño o un recuerdo que te recuerda cómo querías amar antes de las heridas. Aprovecha: cierra historias inconclusas.

Tauro

Este Mercurio retrógrado ha movido raíces: temas de hogar, familia y hasta memorias de infancia. En estos últimos días, aprovecha para cerrar conversaciones pendientes con mamá, papá, hermanos… o contigo misma. Aprovecha: limpia tu espacio, habla lo que dolió y reescribe tu definición de “hogar”.

Géminis

Este Mercurio retrógrado está tocando tu comunicación: malentendidos, mensajes que llegaron tarde, palabras que se quedaron atoradas. En su última semana, tienes la oportunidad de aclarar. Aprovecha: manda el mensaje que llevas semanas borrando y reescribe tu forma de expresarte. Es momento de hablar con verdad, aunque no tengas el speech perfecto.

Cáncer

¿Dinero, autoestima o ambos? Este retrógrado te hizo repensar tu relación con lo que vales y lo que tienes. Aprovecha esta semana para ordenar tus finanzas, renegociar acuerdos y preguntarte: ¿estoy cobrando lo que valgo o lo que me da pena pedir? Cierra deudas, físicas y emocionales. Cuando Mercurio se ponga directo, será momento de manifestar abundancia.

Leo

Mercurio retrógrado tocó tu identidad, tu imagen, tú “¿quién soy ahora?”. Has estado editando tu yo. En esta última semana, mírate al espejo y pregúntate: ¿qué versión de mí ya no quiero interpretar? Aprovecha: suelta la máscara, define cómo quieres presentarte y prepara tu comeback con más autenticidad.

Virgo

Ha sido un Mercurio retrógrado, silencioso, pero también profundo. Te ha hecho visitar tu inconsciente, viejas heridas y miedos. En esta última semana, aprovecha para sanar en serio: escribe lo que sientes, haz journaling, suelta culpas y despídete de lo que te drena. Cuando Mercurio arranque directo, sentirás que de verdad dejaste algo pesado atrás.

Libra

Amistades, grupos y sueños a futuro han estado “revisándose”. Quizá viejas amigas reaparecieron, o te diste cuenta de que ciertos planes ya no te emocionan. Aprovecha: limpia tus redes, literal y simbólicamente. Cierra chats que ya no suman, despídete de alianzas que no vibran contigo y redefine qué quieres para el futuro.

Escorpio

Este Mercurio retrógrado tocó tu carrera y tu imagen pública. Quizá planes profesionales se atrasaron, reuniones se cancelaron o tu propia ambición cambió de forma. Ordena tu agenda, cierra temas con jefes o clientes, y pregúntate: ¿me estoy proyectando desde la verdad o desde lo que “debo” ser? Prepárate: lo que arregles hoy se reflejará en tus próximos logros.

Sagitario

Te has cuestionado TODO: tus creencias, tu visión de la vida, hasta la manera en la que sueñas. En estos últimos días de Mercurio retrógrado, aprovecha para integrar: escribe qué aprendiste, qué ya no crees y qué ideas nuevas te ilusionan. Cuando Mercurio avance, querrás estar lista para vivir desde esa nueva filosofía.

Capricornio

Temas intensos han estado rondando: dinero compartido, intimidad, duelos, secretos. Ha sido un Mercurio retrógrado de “mirar a la sombra”. Aprovecha esta última semana para hablar de lo que duele, cerrar una deuda emocional, pedir perdón o perdonar. Al hacerlo, tu poder personal renace.

Acuario

Relaciones, relaciones, relaciones. Este Mercurio retrógrado te hizo revisar vínculos: ex que reaparecieron, amistades que se probaron, conversaciones incómodas con pareja. Aprovecha: define qué vínculos se quedan, cuáles se van y qué dinámicas quieres cambiar. Cuando Mercurio arranque directo, será momento de amar desde un lugar más claro.

Piscis

Tu rutina, tu salud, tu relación con el trabajo diario han estado en pausa y revisión. Quizá cambiaste horarios, hábitos, hasta alimentación. Esta última semana de Mercurio retrógrado suelta lo que ya no funciona (el multitasking tóxico, la agenda imposible) y crea un orden que te sostenga. Cuando Mercurio avance, tu día a día se sentirá más ligero.

Fuente: Vogue