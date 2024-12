Horóscopo 8 de diciembre

Aries

Explora tu talento y tus ganas para contar historias, como vimos en los horóscopos de diciembre 2024, es posible que en este final de año te sientas inspirada para comenzar un proyecto de escritura.

Tauro

Busca a tu alrededor, tienes hasta el 1 de enero para encontrar personas con habilidades y talentos que complementen los tuyos y que no solo los repliquen. Piensa en compras que se sientan como una inversión y no un gasto.

Géminis

Hasta el 20 de diciembre la temporada Sagitario es ideal para aprender a elegir tus batallas cuando se trata de tus relaciones uno a uno, cuándo discutir con tu pareja y cuándo simplemente aceptar estar en desacuerdo para mantener la paz.

Cáncer

Con Marte retrogradando en tu zona monetaria hasta el 5 de enero, el reto será mantener bajo control tu flujo de efectivo. No malgastes tu presupuesto tratando de mantener las apariencias en estas fechas navideñas.

Leo

Diciembre no es el mejor momento para lanzar un proyecto creativo, pero sí para llenarte de ideas y explorar opciones. Es un mes en el que batallas concentrándote en el trabajo estructurado, numérico o muy detallado.

Virgo

Tu mente no es tan rápida como de costumbre en este momento del año. Mercurio retrógrado hasta el 15 de diciembre te puede llevar a bajar la velocidad para atender pendientes o situaciones latentes en tu hogar antes de seguir adelante con otros proyectos.

Libra

Tus poderes de atracción se disparan durante el final de año gracias a Venus en Acuario. Sin embargo, no eres frontal en tu estrategia amorosa o de conquista, más bien prefieres jugar el rol de la presa y no de la cazadora.

Escorpio

Tus ganas de rodearte de gente pueden estar algo escasas con Marte retrógrado en Leo hasta el 5 de enero. Esta temporada navideña te puedes mostrar intolerante o quizá seas más propensa a iniciar una discusión con tus amigos o en redes sociales.

Sagitario

Es normal si hasta el 15 de diciembre, con Mercurio retrógrado en tu signo, saltas de una cosa a otra y no terminas nada de lo que comienzas. Es un inicio de mes en el que te sientes despistada o muy dispersa. No te preocupes, no tienes que resolver nada hasta que Mercurio arranque directo.

Capricornio

El perdón será un tema importante en tu mundo hasta el 20 de diciembre, ya sea que debas ofrecer un “lo siento” a alguien, o que seas tú quien se deba disculpar o perdonar a quien en el pasado no supo hacer las cosas correctamente.

Acuario

Tu habilidad para generar ideas inusuales e inventivas puede estar un tanto bloqueada debido a la influencia de Mercurio retrógrado. El resto del mes debes buscar oportunidades para compartir tus pensamientos con los demás y encontrar alianzas y colaboraciones clave.

Piscis

Durante diciembre vas a tener más conversaciones acerca de tu carrera y la dirección en la que va tu vida. Analiza tus opciones, investiga, haz llamadas y reúnete con expertos, pero reserva la decisión final hasta después del 15 de diciembre.

Fuente: Vogue