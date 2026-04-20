Horóscopo Chino: predicciones para la semana del 19 al 25 de abril

Rata 🐭 (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960)

Puede haber oportunidades para el amor entre las amistades, aunque debés estar alerta: algunos vínculos podrían tener fines más materiales que espirituales. Mantenete al margen de los chismes y no des confianza de más. Llegan conversaciones que aclaran malentendidos; es momento de dejar de quejarte y revertir lo que no te agrada.

Buey 🐮 (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961)

Semana ideal para lo profesional; tu reputación mejora y podrías ganar popularidad ante figuras de autoridad. La actividad social se mezclará con lo comercial de forma favorable. Además, es un tiempo excelente para confiar y disfrutar de la calidez de la familia.

Tigre 🐯 (2010, 1998, 1986, 1974, 1962)

Entrás en un periodo de expansión cultural. Sentirás placer en reuniones educativas o musicales y tendrás deseos de conocer personas con experiencias de vida muy distintas a la tuya. Existe una gran posibilidad de realizar un viaje placentero o tomarte vacaciones. Tu espíritu pide aventura.

Conejo 🐰 (2011, 1999, 1987, 1975, 1963)

El matrimonio y las relaciones estrechas se ven favorecidos por una corriente de armonía. Es el momento ideal para hacer las paces si hubo enojos recientes. La comunicación será fluida y las relaciones públicas, exitosas. No olvides conectarte con vos mismo para no perder el equilibrio.

Dragón 🐲 (2012, 2000, 1988, 1976, 1964)

La seguridad económica cobra relevancia y podrías recibir ingresos extras por regalos o donaciones. Es un buen momento para ahorrar e invertir en algo estético. En el amor, evitá discutir por nimiedades; a veces, el silencio es la mejor forma de proteger la relación.

Serpiente 🐍 (2013, 2001, 1989, 1977, 1965)

Mejora tu relación con jefes y empleados, con una gran disposición para resolver problemas cotidianos. Es una época propicia para solicitar aumentos o mejoras en tus condiciones laborales. No descuides tus momentos de descanso y preparate para una sorpresa en el amor.

Caballo 🐴 (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966)

Período excelente para recibir afecto y pasar momentos felices. Las actividades sociales y románticas están en su apogeo; cualquier aniversario es motivo de celebración. Habrá mayor comprensión con los hijos y mucha generosidad en la pareja.

Cabra 🐐 (2015, 2003, 1991, 1979, 1967)

Se acentúa el amor por el hogar. Es un tiempo ideal para estrechar lazos con parientes y dedicarte a embellecer tu espacio: decoración, jardinería o compra de muebles. También es una etapa favorable para temas relacionados con propiedades inmuebles.

Mono 🐵 (2016, 2004, 1992, 1980, 1968)

Notarás más belleza en tu entorno inmediato. Buen momento para viajes cortos, visitas afectuosas o simples reuniones de placer con vecinos y amigos. Tu estado de ánimo será alegre, pero recordá no descuidar la salud ni el descanso necesario.

Gallo 🐔 (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969)

La creatividad fluye y es hora de soñar en grande. El amor atraviesa una etapa de ternura y consolidación, con chances de que la familia se agrande. Llegarán noticias felices desde lejos, pero cuidado: controlá los gastos excesivos y hacé un poco de ejercicio para aclarar la mente.

Perro 🐶 (2018, 2006, 1994, 1982, 1970)

Sentirás el deseo de ser más atractivo y sociable. Es una época para tomar la iniciativa en el romance y evitar cualquier tipo de agravio o discusión. Tu actitud optimista te dará popularidad. En lo económico, surge una planificación necesaria debido a un nuevo proyecto.

Cerdo 🐷 (2019, 2007, 1995, 1983, 1971)

Podrías verte en la posición de ayudar a alguien enfermo o realizar actos de caridad. En el amor, tu actitud será desinteresada, aunque debés cuidarte de posibles confusiones o faltas de sinceridad en el entorno. Es un momento clave para retomar la actividad física y salir a caminar.