Il Divo anuncia su último álbum

Carlos Marin de España, David Miller de Estados Unidos, Sebastien Izambard de Francia y Urs Buhler de Suiza confirmaron que lanzarán un nuevo material discográfico.

Hablamos del décimo álbum de estudio de IL Divo titulado “For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold)”, que se lanzará el 16 de julio.

Este disco contará con invitados especiales y comienza con una interpretación increíble del clásico pop soul de Marvin Gaye y Tammi Terrrell “Aint No Mountain High Enough”.

A su vez incluye su interpretación distintiva de canciones que encabezan las listas como “Ill Be There” (The Jackson 5), “For Once In My Life” (Stevie Wonder) y “Say You, Say Me” (Lionel Richie).

El cuarteto presenta nuevas colaboraciones con el grupo superestrella Boyz II Men (“Ill Make Love To You”), el legendario Smokey Robinson (“The Tracks Of My Tears”) y la incomparable voz del cantante y compositor Marvin Gaye (“Aint No Mountain High Enough”). El álbum de 10 pistas realmente muestra los increíbles talentos vocales del cuarteto mientras rinden homenaje a los artistas legendarios y al sello que ha sido parte del tejido musical de Estados Unidos y el mundo durante más de 60 años.

“Cuando soñamos por primera vez con este álbum, lo más importante para nosotros era asegurarnos de que nuestras interpretaciones respetaran y honraran el atractivo atemporal de las canciones”, declaró el grupo. “Con ese fin, nos aseguramos de que cada nota fuera cantada con el mayor cuidado y fue un privilegio para nosotros agregar nuestro propio sonido vocal único a la historia musical de Motown. Esperamos que los fans disfruten de la música tanto como nosotros disfrutamos grabándola”.