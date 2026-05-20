Impulsan proyecto de ley para promover uso de jugos naturales en elaboración de bebidas

La iniciativa fue presentada en el Congreso de la Nación desde el Bloque de Producción y Trabajo de San Juan junto a diputados de la provincia de Mendoza y Río Negro. Este proyecto contó con el respaldo técnico de los Gobiernos cuyanos y el apoyo de COVIAR y la Cámara del Mosto, junto a otros referentes de la industria vitivinícola.

Los diputados nacionales por San Juan, Nancy Picón y Carlos Jaime, junto con los diputados nacionales de Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y el diputado nacional por Río Negro, Sergio Capozzi, presentaron el pasado 13 de mayo un proyecto de ley que modifica el artículo 26 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos, a fin de promover el uso de jugos naturales de fruta en la elaboración de bebidas analcohólicas en la Argentina.

Esta iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre los gobiernos de San Juan y Mendoza, con la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (CAFEM). También sumó el apoyo de provincias como Río Negro, entre otras. Se trata de un trabajo articulado de muchos sectores públicos y privados, que tiene un claro enfoque en la mejora de calidad de los alimentos y bebidas, en beneficio de la salud de los argentinos. Se busca, además, superar enfoques erróneos del pasado que enfrentaron a las economías regionales y fracasaron en su implementación.

El proyecto propone tratamientos diferenciados en la aplicación de impuestos internos a los elaboradores de bebidas que usen jugos naturales, como el mosto de uva, manzana, limón, etc, para obtener bebidas que incorporen esos jugos más saludable. Esta iniciativa busca modernizar la legislación argentina, acorde a las más avanzadas a nivel mundial, con el objetivo de alentar hábitos alimenticios más saludables y nutritivos. Por eso, la modificación de alícuotas, reestructuración de las escalas del impuesto y la incorporación de un beneficio de reducción del 60% en la tasa impositiva para bebidas que incorporen jugos naturales tiene la finalidad de promover opciones saludables.

En la tarde de hoy los diputados firmantes, junto a autoridades de la provincia de San Juan y de Mendoza, entre las que estuvieron el ministro de Producción y el secretario de Agricultura, hicieron pública la iniciativa en el Congreso de la Nación.

Según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y referencias académicas y de salud pública de Argentina, las acciones clave para mitigar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y enfermedades asociadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas se centran en políticas integrales basadas en evidencia. Estas incluyen medidas fiscales que desalientan los consumos perjudiciales para la salud a la vez que se alientan aquellas formulaciones de bebidas que contribuyen a la mejora de la nutrición; regulación de publicidad dirigida a niños y adolescentes; normas de etiquetado frontal; educativas y ambientales; muchas de ellas promovidas y en ejecución en Argentina. La OMS y la OPS destacan que estas intervenciones son costo-efectivas y han mostrado buenos resultados en países de la región y a nivel global.