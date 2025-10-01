Inauguramos la Plaza Héroes de Malvinas

EL REPORTERO 1 de octubre de 2025
plaza Malvinas

Este martes inauguramos la Plaza Héroes de Malvinas en el barrio Bermejito, fruto del esfuerzo de un gran equipo y del compromiso con nuestros vecinos, manifestó el intendente de Sana Lucía en la provincia de San Juan, Juan José Orrego.

Gracias de corazón al gobernador Marcelo Orrego por su trabajo incansable; al ministro de Infraestructura, Agua y Energía, @fernandoperea ; a la ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional XSanJuan, Laura Palma ; al padre Miguel Palau por su bendición; a Marta Vera, gracias por tanto cariño ; y a todas las autoridades y equipos que nos acompañan con cercanía y dedicación.

Esta plaza es más que una obra: es identidad, homenaje y pertenencia. El reflejo de lo que logramos cuando trabajamos unidos por nuestros vecinos y por lo nuestro. 💙🇦🇷

