Incumpliento COVID 19 Clausuraron local sin distanciamiento, personas bailando infringiendo la Ley

PERSONAL DE SECCION LEYES ESPECIALES: siendo las 21.30 horas personal policial se hizo presente en Calle Hipólito Irigoyen, entre Calle 6 y 7, local comercial que gira bajo el nombre de Cuatro Verano, donde se entrevista al encargado, el Sr. Marcos Blanco de 25 años, constatando que dicho local se encontraba incumpliendo el Protocolo y Reglamento Provincial COVID19; no se respeta el distanciamiento social entre mesa y mesa, personas bailando y personas paradas en el sector de baños. Por lo que se procede a la clausura preventiva del local por no cumplir con los protocolos vigentes e infringir los art. 98 y 162 inc. 1 de la ley 687-R, atento a las disposiciones judiciales correspondientes.