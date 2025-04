Inició el Período Ordinario de Sesiones 2025

Xenia Yasmín Atencio Zangrandi Sesiones Período 2025 01 Abril 2025

A partir de las 09:54 horas, el señor vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, dio inicio a la Primera Sesión del Período Ordinario 2025, en cuyo transcurso el titular del Poder Ejecutivo, Marcelo Orrego, pronunció su discurso anual de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 189º inciso 6 de la Constitución de la Provincia.

Designación de autoridades

En primer lugar, el cuerpo legislativo resolvió designar como vicepresidente primero al diputado Enzo Cornejo; como vicepresidente segundo, a la diputada Marisa López y como vicepresidente alterno, al diputado Gustavo Deguer. Luego, el señor vicegobernador Fabián Martín tomó el juramento de estilo a cada uno y los puso en funciones (exceptuando la legisladora Marisa López que no estuvo presente).

Mensaje Anual del gobernador

Después, la Cámara realizó un cuarto de intermedio para que las Comisiones de Exterior y de Interior cumplieran con la misión de buscar y acompañar hasta el interior del recinto al gobernador, Marcelo Orrego, quien tomó ubicación en el sitial de Presidencia y en ese momento fue reanudada la sesión.

Cabe recordar que la comisión de Exterior estuvo constituida por los legisladores Gustavo Núñez, Mónica González, Marcela Quiroga, Miguel Atampiz, Graciela Seva, Marta Gramajo, Omar Ortiz y Pedro Albagli.

Por otro lado, la Comisión de Interior estuvo conformada por los presidentes de los bloques legislativos: Juan de la Cruz Córdoba (Bloque «Producción y Trabajo»), Enzo Cornejo (Bloque PRO), Fernando Patinella (Bloque «La Libertad Avanza-ADN»), Franco Aranda (Bloque «Frente Renovador San Juan»), Luis Rueda (Bloque Bloquista), Leopoldo Soler (Bloque «Mejor Nosotros»), Alejandra Leonardo (UCR), Mario Herrero (Bloque «San Juan Vuelve- P.T.P.»), Juan Carlos Quiroga Moyano (Bloque Justicialista), Gustavo Usín (Bloque Actuar), Marta Gramajo (Bloque Crecer), Gabriel Sánchez (Bloque «San Juan Te Quiero») y Marcelo Mallea (Bloque del Este- Primero Angaco).

Durante el inicio de su discurso, el gobernador dijo: “Hoy, volvemos a esta Legislatura para rendir cuentas y reafirmar el rumbo de esta gestión. Una gestión que asumimos con la firme convicción de transformar San Juan en una provincia de más oportunidades, de crecimiento sostenido y de desarrollo para cada familia sanjuanina que elige esta tierra todos los días”.

Seguidamente expresó su agradecimiento a cada sanjuanino que, día a día, pone su esfuerzo en el campo, en la industria, en el comercio, en la educación, en la salud, en la seguridad, en cada rincón de la provincia. También agradeció a todo el equipo de gobierno por el compromiso demostrado en el primer año.

Acto seguido subrayó: “Nuestra premisa es gobernar con responsabilidad, transparencia, eficiencia y austeridad. Gobernar, no es una consigna: es una obligación con cada sanjuanino que nos dio su confianza. Gobernar, es hacerse cargo. Gobernar, es tomar decisiones. Gobernar, es tener coraje para hacer lo correcto, aun cuando sea difícil”.

Luego, recordó que el año pasado dijo que gobernar es administrar prioridades. En este sentido reafirmó lo expresado y añadió “en este camino de transformación que estamos recorriendo para que San Juan crezca, hemos convertido las intenciones en decisiones y las decisiones en acciones concretas. La provincia avanza. Hay obras, hay programas y hay políticas, que buscan mejorar la vida cotidiana de los sanjuaninos. Nada de lo que hicimos fue improvisado. Cada paso que dimos, lo hicimos sabiendo de dónde veníamos y hacia dónde queremos ir. Por supuesto, que nos gustaría que ese avance fuera mucho mayor, para poder hacer mucho más, pero en esto quiero ser muy claro, hay que conocer el punto de partida, la situación actual y es que hoy gobernamos sin los recursos que, históricamente, llegaban desde la Nación: No contamos con el Fondo de Conectividad, ni el Incentivo Docente, que durante años fue un refuerzo para los salarios de nuestros maestros. No contamos con el subsidio al transporte, lo que ha generado un desafío inmenso, para sostener un sistema de colectivos accesible en la provincia. No contamos con transferencias discrecionales, ni con las obras públicas nacionales”.

Respecto a este contexto descripto, realizó la pregunta: “¿Cómo hacer crecer la provincia sin esos recursos?”, a la cual dio la siguiente respuesta: “con nuestra propia capacidad, con coraje, con responsabilidad y con amor por San Juan. Lo estamos haciendo con nuestra propia fuerza, con orden en las cuentas, con mucha austeridad, con eficiencia en la administración y con políticas activas. Para que todos, y cada uno de los sectores de la economía, que trabajan en nuestra Provincia, tengan posibilidades de seguir funcionando, de seguir trabajando. Porque, no venimos a administrar la inercia, venimos a conducir el destino de nuestra provincia. Y, a esa conducción, la ejercemos con una brújula clara: cuidar a los sanjuaninos, proteger el empleo, garantizar derechos esenciales y defender la dignidad de nuestra gente, por encima de cualquier cálculo político.”

“Hoy, más que nunca reafirmo que: para nosotros, gobernar es administrar prioridades, y eso es lo que hemos hecho en este contexto nacional actual. Porque, cuando se gobierna con la verdad, los sanjuaninos acompañan. Porque los tiempos difíciles no se sortean con excusas, sino que, se superan con decisiones. Tenemos un gran futuro por delante, y todos: Gobierno, empresas, trabajadores, sindicatos y por supuesto la oposición, tenemos la alta responsabilidad social y cívica de no ponerle el freno, ni un solo día, al crecimiento de San Juan. Porque, si hay algo que nos ha demostrado este tiempo, es que, cuando hay voluntad de trabajo, cuando hay decisión política y cuando hay un pueblo dispuesto a salir adelante, se puede seguir avanzando, aún en las circunstancias más difíciles. Y para ello, desde el primer día marcamos un eje de trabajo central, un eje que define nuestra visión de gobierno: Aprender, Trabajar y Producir. Ese es el norte, que guía nuestras políticas, porque el desarrollo de la provincia sólo será posible, si cada sanjuanino, tiene las herramientas para capacitarse, las oportunidades para trabajar y las condiciones para producir, en beneficio de todos”, manifestó el gobernador Marcelo Orrego.

A continuación, brindó un resumen de acciones y políticas que, desde Gobierno y cada Ministerio, han desarrollado a lo largo del 2024, en el marco del plan de desarrollo para San Juan que tuvo como objetivo: modernizar, agilizar y acercar el Estado, a cada sanjuanino. También anunció que llevarán a cabo para este 2025 (ver detalles en el discurso aparte).

En materia legislativa

En el transcurso de su mensaje, el señor gobernador Marcelo Orrego indicó que este año enviará una serie de proyectos de Ley a la Cámara de Diputados:

Proyecto de Ley de Proveedores Mineros. Una ley para el desarrollo de cadena de valor y comunidades mineras.

Modernización de la Ley de Tránsito y Transporte.

Modernización de la Ley de Defensa al Consumidor.

Asimismo, el primer mandatario provincial manifestó “quiero pedir a esta Cámara, el tratamiento y estudio del proyecto de ley que enviamos, sobre la modificación del Código Electoral Provincial. Con la alta responsabilidad de darle a todos los sanjuaninos, un sistema electoral que asegure calidad institucional, transparencia y que esté pensado no para la próxima elección, sino para las próximas generaciones”.

Cierre del discurso

Para finalizar, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que “la transformación que está viviendo nuestra provincia sucede gracias a una economía ordenada. San Juan necesitaba un Estado que gaste con responsabilidad y que use los recursos de manera eficiente. Hoy, podemos decir que, en el actual contexto económico, impulsamos medidas anticíclicas, con el objetivo de proteger los puestos de trabajo, ayudar a las empresas locales y mantener en funcionamiento la economía provincial. Para ello definimos 3 pilares a sostener: El aumento del salario estatal; La reactivación de la obra pública; El acceso a crédito y financiamiento blando para el sector agrícola, industrial y comercial. De esta manera, hemos logrado administrar con equilibrio las cuentas públicas, promoviendo el crecimiento económico, sin comprometer el futuro de los sanjuaninos. A lo largo del último año, se implementaron medidas para aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, reduciendo la alícuota del impuesto automotor y el inmobiliario, otorgando beneficios a quienes cumplen en tiempo y forma y, promoviendo una moratoria que permitió regularizar la situación de miles de sanjuaninos.”

Más adelante agregó: “San Juan está de pie y avanzando, con la firmeza de su historia y la convicción de su futuro. Y para que ese futuro sea el que todos queremos, necesitamos que toda la política sanjuanina esté a la altura del desafío que nos toca vivir. La gente espera soluciones, espera compromiso, espera resultados concretos. No vamos a perder tiempo en disputas estériles ni en debates que no conducen a nada. Les pido que trabajemos juntos. con capacidad de diálogo y con esfuerzo compartido para seguir construyendo una provincia más justa, más desarrollada y con más oportunidades para todos”.

“La confianza que nos depositaron en las urnas, es un mandato claro de transformar la realidad con hechos, con obras, con políticas que impacten positivamente en la vida de la gente, y hacer los cambios que son necesarios hacer. Sigamos trabajando, sigamos haciendo, sigamos transformando la provincia que soñamos, con el compromiso de siempre, con la vocación de servicio que nos trajo hasta acá y con la convicción de que otro San Juan es posible. Que Dios nos ilumine, nos guíe y nos dé la fortaleza para tomar las mejores decisiones, y no dudar ni un segundo en hacerlas realidad. Muchas gracias”, concluyó el gobernador.

Cuarto intermedio hasta el 10 de abril

Una vez finalizado el discurso, la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio para despedir al primer mandatario provincial. La reanudación de la Primera Sesión del periodo ordinario se llevará a cabo el jueves 10 de abril del corriente año, a las 9 horas.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras/Emmanuel Moreta/ Pablo Carelli. Edición: Romina Galván.