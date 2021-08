Joe Biden le pidió la renuncia al gobernador de Nueva York

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes que le pidió la renuncia al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, después de que la fiscalía general de ese estado lo encontró culpable del acoso sexual de varias mujeres.

“Creo que él debería renunciar. Entiendo que la Legislatura estatal quizás decida hacerle juicio político. No sé si eso es un hecho. Todavía no he leído esa información”, explicó Joe Biden en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció durante la mañana del martes que Cuomo, un demócrata de 63 años, es culpable del acoso sexual a por lo menos 11 mujeres.

James anunció que “la investigación independiente ha concluido que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal”, e incluso se supo que dos de las víctimas sufrieron abuso sexual dado que el funcionario le metió la mano bajo la blusa o les tocó la cola.

La fiscal agregó que la pesquisa demostró que Cuomo “acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

El escándalo podría truncar las aspiraciones presidenciales de Cuomo, pero en principio la fiscal general no presentará cargos formales en su contra con lo cual no llegaría a havber un juicio por acoso sexual.

Sin embargo, varios funcionarios demócratas pidieron la renuncia del Gobernador de Nueva York, incluido Joe Biden.

“Lo que dije es que si la investigación de la fiscalía llegaba a la conclusión de que las acusaciones formuladas en marzo tenían fundamento, recomendaría que renuncie. Eso es lo que he hecho hoy“, afirmó el Presidente de los Estados Unidos.

“No he leído el informe, no conozco los detalles todo lo que sé es el resultado final (de la investigación judicial)”, agregó.