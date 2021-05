Jorge Lanata se vacunó contra el coronavirus en Miami

“En medio del laburo, hice lo que había que hacer”.

El periodista, que es paciente de riesgo, está en Estados Unidos trabajando y aprovechó para inocularse. “Me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis”, ironizó.

Jorge Lanata se encuentra en Miami trabajando y en diálogo con Mariana Fabbiani contó cómo se vive la pandemia en Estados Unidos. Además, luego de la insistencia de la conductora, contó que se vacunó conta el COVID-19 en el país del norte.

“¿Y vos te vacunaste Jorge?”, preguntó la anfitriona de Lo de Mariana, a lo que el ex Periodismo para todos respondió irónico: “No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis”.

“¿Por qué decidiste eso y no lo hiciste allá que tenés más fácil acceso a la vacuna?”, indagó ella y luego de que él le pidiera que no preguntara siguió: “Escuché que el ex presidente Mauricio Macri se vacunó en la farmacia”. Sin querer dar demasiados detalles, el periodista explicó: “Ya sé. Sí, sí, sí, me vacuné”. A lo que la conductora celebró: “Está bien, hay que hacerlo, es real. Además estas en unas situación de salud delicada”.Play

De inmediato, él que se encuentra realizando una producción para Disney cambió de tema: “Te cuento una cosa divertida, entretelones, cuando llegamos acá la empresa nos pide una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un covid controller,todo el mundo esta laburando con mascarilla y barbijo y te toman la temperatura”.

“En el medio del laburo hice eso (vacunarse) porque es lo que había que hacer”, dijo y contó cómo se vive la pandemia en Estados Unidos, donde mucha gente no quiere vacunarse: “Acá están sin barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones, en la calle el 90 por ciento de la gente no usa barbijo y hay mucha gente vacunada”.

Otro famoso que ahora está en Miami y que aprovechó su estadía allí para vacunarse fue Ángel de Brito. “Tenía muchas ganas de vacunarme. Con mi edad, casi 45 años, va a tardar en llegar a mi país y tuve la posibilidad de venir. Tenía ganas de estar más protegido, de tener la vacuna. Pagué mi pasaje y vine solito”, continuó el periodista y agregó que el costo del pasaje aumentó entre “cuatro y cinco veces más”. Por su parte, definió como “sencillo” el proceso de vacunación y detalló que al momento de la inoculación solo le pidieron el pasaporte y su número de teléfono “por si necesitan comunicarse por alguna eventualidad”.

En las últimas horas se hizo un hisopado de rutina antes de regresar al país y dio positivo, por lo que el conductor de Los ángeles de la mañana tendrá que permanecer un tiempo más allí. “El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos. Cuando te dan el positivo te duele todo, solo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”, contó.

Una de las primeras argentinas en vacunarse en Florida fue la abogada Ana Rosenfeld que casualmente había viajado allí a conocer a su nieto, cuando vio la oportunidad para inocularse, ya que en ese momento le estaban aplicando las dosis solo a las personas de más de sesenta. “Yo siempre quise darme la vacuna. Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en la Argentina, lo hubiera hecho, pero las primeras llegaron para el personal esencial y esta oportunidad surgió porque estoy acá”, había explicado a Teleshow.