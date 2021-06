“Para un papá no existen distancias, nunca hay cosas inalcanzables, no hay dificultades, no existe la palabra imposible.”Como a mí, seguro que a vos, Papá, también te identifica esta frase. Hoy es un día para festejar en familia y celebrar a los héroes que dan todo por sus hijos. Muy feliz día, un gran abrazo desde el corazón