Juan José Orrego realiza la Apertura de Sesiones 2026

EL REPORTERO 25 de marzo de 2026
Orrego sesion

Juan José Orrego intendente del departamento de Santa Lucía minutos antes de dar inicio a la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 habló con los medios de comunicación. En el Audio lo escuchamos

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