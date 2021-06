La brigada Cumbre USAR con la que trabaja Pocito, participa del SIMEX 2021 de Perú

Se trata de la Fundación que trabajó de manera mancomunada con la Municipalidad y el Gobierno provincial tras el terremoto. Ahora se encuentran en la realización del ejercicio internacional de respuesta a terremotos donde participan 30 países de 4 continentes.

La Fundación Cumbre U.S.A.R. San Juan, con la que trabaja la Municipalidad de Pocito, participa del ejercicio SIMEX de simulación de respuesta a terremotos que se desarrolla en Perú.

La Municipalidad y la Fundación firmaron hace un tiempo un Convenio Marco de Colaboración para la puesta en funcionamiento el Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) y en práctica la reglamentación del Protocolo COVID a los distintos edificios y áreas que desempeñan funciones en el municipio.

Por su calidad de trabajo la Fundación Cumbre es uno de los dos equipo U.S.A.R elegidos en representación de Argentina para participar del “EJERCICIO DE SIMULACION DE RESPUESTA A TERREMOTOS DE INSARAG PERU 2021”.

El ejercicio comenzó el 21 de junio y se extenderá hasta este 25 de junio. Allí, y de manera virtual debido a las restricciones mundiales por la pandemia, el equipo U.S.A.R San Juan está ejecutando sus acciones para este ejercicio desde el RIM 22, que puso a disposición sus instalaciones.

Estos ejercicios de simulación se han organizado en varios países alrededor del mundo, en la región de las Américas este año el gobierno del Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, organizó con OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) así como con la Secretaría de INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) y el apoyo de la OPS/OMS, para la participación de Equipos Médicos de Emergencia (E.M.T.), el VIII Ejercicio de Respuesta a Terremotos de INSARAG la región de las Américas – SIMEX Perú 2021.

Es el primer ejercicio de simulación internacional de gran envergadura realizado de manera virtual, involucrando a unos 1.000 participantes de 30 países de 4 continentes.

Para la gestión municipal trabajar junto con la Fundación Cumbre en Pocito es un orgullo y se alienta para que este equipo de alto prestigio, reconocido internacionalmente lleve a cabo su tarea de fortalecimiento y formación.