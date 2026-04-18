La historia también se construye desde los andenes

EL REPORTERO 18 de abril de 2026
libro ferroviarias

Se presentó el libro “Estaciones ferroviarias en la provincia de San Juan” de Daniel Pomba en la Facultad de Filosofía, un recorrido por nuestra identidad, nuestro desarrollo y la huella del tren en cada rincón de la provincia.📚

Revalorizar el pasado es proyectar futuro.💚

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EL REPORTERO 19 de abril de 2026