La policía frustró un intento de hurto

Personal policial de la División Comando Radioeléctrico de la Comisaría 6° del Departamental N° 5 frustró un intento de hurto en la calle Boulevard Sarmiento entre Pasaje Patria y Gobernador Rojas.

Según las observaciones, el personal policial escuchó vía equipo que un masculino estaría sustrayendo una rueda de un vehículo en el lugar. Al llegar, visualizaron a Quiroz Gabriel Sebastián a bordo de una moto Gilera Smash, intentando hacerla arrancar. Cerca de un árbol, hallaron una mochila azul oscura con una llave cruz en su interior. También visualizaron un automóvil Peugeot 206 con la rueda trasera derecha sin tornillos y sostenida por un ladrillo.

Un masculino informó haber llamado al 911 y haber visto al aprehendido intentando sacar la rueda. El propietario del rodado se hizo presente posteriormente. Intervino UFI flagrancia.